В Запорожье нашли мертвым частного перевозчика, пропавшего со своим авто
В Запорожье нашли мертвым частного перевозчика, пропавшего со своим авто
Зеленский передумал "продавать к чертовой матери" президентские самолеты
Зеленский передумал "продавать к чертовой матери" президентские самолеты
Заседания Кабмина больше не будут транслироваться
Заседания Кабмина больше не будут транслироваться
​Шустер подписал контракт с телеканалом "Украина" на два года с возможностью продления
​Шустер подписал контракт с телеканалом "Украина" на два года с возможностью продления
Перші законопроекти Зеленського: сім змін Конституції і переатестація суддів Верховного Суду
Перші законопроекти Зеленського: сім змін Конституції і переатестація суддів Верховного Суду
Испанская танцовщица погибла на сцене на глазах у тысячи зрителей
Испанская танцовщица погибла на сцене на глазах у тысячи зрителей
Найема пригласили на должность в "Укроборонпроме"
Найема пригласили на должность в "Укроборонпроме"
Владимир Бородянский: "Мы защищаем свои национальные интересы в том числе запретительными мерами. Это нормально"
Владимир Бородянский: "Мы защищаем свои национальные интересы в том числе запретительными мерами. Это нормально"
В Киеве из-за ДТП затруднено движение через мост Патона
В Киеве из-за ДТП затруднено движение через мост Патона
ГлавнаяОбществоЖизнь

Прокурор Нидерландов призвал Украину не передавать России ​причастного к катастрофе MH-17 боевика Цемаха

Он может владеть важной информацией и дать показания.

Прокурор Нидерландов призвал Украину не передавать России ​причастного к катастрофе MH-17 боевика Цемаха
Владимир Цемах
Фото: Радио Свобода/ video grab

Глава Международной следственной группы по расследованию крушения малайзийского "Боинга" (JIT, ССГ), главный прокурор Нидерландов Фред Вестербеке, призвал власти Украины не допустить передачу России боевика "ДНР" Владимира Цемаха, которого в голландской прокуратуре считают подозреваемым и который может владеть важной информацией и дать показания.

Об этом сообщило издание "NRC Handelsblad", передает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что глава JIT направил в прокуратуру Украины соответствующее письмо в прошлую пятницу.

"В этом письме Вестербеке пишет, что "на основании недавно появившейся информации" голландская прокуратура рассматривает Цемаха как "подозреваемого". Вестербеке пишет, что пока не может поделиться информацией, которая лежит в основе этого статуса, с его украинскими коллегами", - говорится в статье.

Прокурор Нидерландов подчеркивает "первостепенное значение" того, что Цемах, находясь под арестом по решения украинского суда, "остается "доступным" для "(дальнейшего) допроса".

При этом в статье говорится, что ранее некоторые российские и украинские СМИ писали о том, что Цемах стал препятствием для совершения обмена пленными между Украиной и РФ.

Напомним, "Боинг" рейса МН17 упал в Донецкой области 17 июля 2014 года, на борту находились 298 человек, все они погибли. Расследование установило, что самолет упал вследствие попадания ракеты, выпущенной из установки "БУК". Позже международная следственная группа установила принадлежность "Бука" российской военной части и восстановила его маршрут из России в Донецкую область, на подконтрольную боевикам территорию, и обратно.

19 мая 2019 года следственная группа официально назвала четырех подозреваемых в причастности к гибели рейса МН17: россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Они будут объявлены в международный розыск. по статьям 168 и 289 Уголовного кодекса Нидерландов. Вестербеке ранее сообщил, что процесс в отношении них начнется 9 марта 2020 года в суде Гааги. "Есть версия, что хотели сбить военный самолет, а не пассажирский. Даже если план был такой, мы все равно будем преследовать их за поражение МН17", - подчеркнул Вестербеке.

Цемаха задержали в оккупированном Снежном и вывезли на подконтрольную Украине территорию. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявлил, что Цемах обладает ценной информацией о причастности России к катастрофе самолета Malaysia Airlines.

3 сентября суд продлил арест Цемаха. Комментировать возможное его участие в обмене пленными с Россией его адвокат отказался.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , , , ,
Новости по теме:

Читайте также