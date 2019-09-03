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В Николаевской области автобус снес патрульный Prius в кювет

В результате ДТП никто не пострадал.

3 сентября в Николаевской области в районе Новой Одессы пассажирский автобус Mercedes-Benz въехал в патрульный автомобиль Toyota Prius, в результате чего последний слетел в кювет. Об этом сообщает ресурс «Преступности.Нет».

Фото: news.pn

По предварительной информации, полицейская Toyota двигалась в направлении Николаева в крайней правой полосе автодороги в режиме патрулирования со скоростью около 40 километров в час. В один момент пассажирский автобус Mercedes въехал в багажник полицейской машины.

Фото: news.pn

Отмечается, что водитель автобуса находился в трезвом состоянии.  В результате ДТП никто не пострадал. Подробности инцидента устанавливаются.

Фото: news.pn
Фото: news.pn

Напомним, 31 августа в Днепропетровской области в результате ДТП с маршруткой и грузовиком пострадало 10 человек. В Каменскую больницу с травмами различной степени тяжести были доставлены пассажиры маршрутки и водитель микроавтобуса.

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