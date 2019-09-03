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На Донбассе сегодня ранен украинский военный

В штабе ООС отметили увеличение интенсивности обстрелов.

Сегодня с начала суток пророссийские боевики на Донбассе 4 раза обстреляли позиции операции Объединенных сил. В результате обстрелов получил ранения украинский военный, он эвакуирован в мобильный госпиталь, сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

По данным Минобороны, состояние здоровья раненного бойца - удовлетворительное.

Обстрелы зафиксированы в районе Павловоля, Троицкого и Крымского. Боевики вели огонь из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В частности, с 05.30 утра по направлению от оккупированного пгт Калиново враг выпустил 5 мин калибра 82 мм и вел обстрел из крупнокалиберных пулеметов по нашим защитникам села Троицкое.

В 07.45 противник начал обстрел из стрелкового оружия по направлению от г. Донецка по защитникам Крымского. В случае угрозы жизни, наши воины несколько раз вели адекватный огонь с легкого пехотного вооружения и подавляли вражескую вооруженную активность.

По сообщению Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование российских оккупационных войск с 1 сентября увеличило интенсивность провокаций для обострения обстанови на лиции соприкосновения. Сообщается также, что на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях из Ростовской области прибыли дополнительные диверсионные группы из состава подразделений специального назначения ВС РФ.

Напомним, за прошедшие сутки на Донбассе погиб украинский военный, еще один служащий ООС получил ранения.

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