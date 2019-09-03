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Полиция Киева начала уголовное производство по факту отравления студентов шаурмой

На улице, где отравились студенты, опечатали все МАФы с шаурмой и изъяли мясную продукцию для экспертизы.

Полиция Киева начала уголовное производство по факту отравления студентов шаурмой
Фото: kuharka.com

По факту пищевого отравления семи студентов шаурмой в одном киевском киоске на ул. Борщаговской, полицейские начали уголовное производство, а также опечатали на этой улице пять таких киосков. Об этом сообщает пресс-центр Нацполиции.

Отмечается, что правоохранители изъяли из этих киосков всю мясную продукцию, а торговые точки опечатали. Изъятые продукты направлены на проведение экспертизы для установления причины отравления.

Все сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 227 (Умышленное введение в обращение на рынке Украины (выпуск на рынок Украины) опасной продукции) УК Украины.

Санкция статьи предусматривает штраф от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним, накануне стало известно о массовом отравлении шаурмой в Одесской области. В поселке Авангард с признаками гастроэнтероколита обратились в больницу более 30 человек, несколько пострадавших направлены на амбулаторное лечение, но большинство - госпитализированы.

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