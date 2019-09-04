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Одесский облсовет досрочно уволил Александра Ройтбурда с поста директора ОХМ

В целом «За» проголосовал 51 депутат, не голосовало - 17.

Одесский облсовет досрочно уволил Александра Ройтбурда с поста директора ОХМ
Александр Ройтбурд
Фото: Макс Левин

Одесский облсовет досрочно разорвал контракт с директором Одесского художественного музея Александром Ройтбурдом.

В целом «за» проголосовал 51 депутат, «против»- трое, удержалось – двое, не голосовало - 17.

В повестку дня этот вопрос внесли по предложению депутата от ОПЗЖ Алексея Кобыльникова, который заявил, что Ройтбурд не выполняет депутатские запросы про финансовую деятельность музея.

Фото: стопкадр трансляции

Против увольнения выступала ВРИО председателя ОГА Светлана Шаталова и депутат «Европейской Солидарности» Юрий Басюк.

В проекте решения указано, что Ройтбурд нарушил правила внутреннего трудового распорядка, проводил на территории мероприятия, которые якобы противоречат статуту музея, а также осуществлял внеплановые ремонтные работы и «другие многочисленные нарушения, зафиксированные депутатами».

Фото: Олександр РойтбурдФБ

«До каких пор вы будете пытаться смещать все то, что было сделано за предыдущие несколько лет? На 49 объектов увеличилась коллекция художественного музея. Вас не интересуют вообще достижения Александра Ройтбурда как менеджера, у вас вообще нет чувства, чтобы сделать как лучше… На сегодня проведена реконструкция двух залов, полностью восстанавливаются работы за счет и меценатов, и благотворителей. Скажите пожалуйста, когда еще такое было? Какой еще менеджер смог такое сделать?», - заявила Шаталова.

Юрий Басюк назвал увольнение Ройтбурда политизированным. «Этот человек возрождает музей. Он совершил второе его художественное рождение», - отметил он.

Басюк так же заявил, что при Ройтбурде был создан клуб меценатов «Клуб Маразли». «Чтобы вступить в него, нужно заплатить 30 тысяч грн, которые пойдут на развитие музея. Так вот, в этом клубе уже 50 человек. Много ли вы знаете подобных примеров?», - добавил он.

Напомним, 9 июня 2019 года Одесский облсовет уже рассматривал на повестке дня увольнение Александра Ройтбурда. Тогда для снятия его с должности не хватило одного голоса.

Затем 16 августа этот вопрос тоже был включен в повестку дня, однако его не рассмотрели из-за потасовки. Депутат от "Солидарности" Свичинский попытался сорвать заседание из-за объединения партии с Оппоблоком.

Александр Ройтбурд работает директором ОХМ с марта 2018 года.

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