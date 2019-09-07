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В Одессе проходит митинг в поддержку Александра Ройтбурда (обновлено)

Организаторы собирают подписи под обращением к местной власти.

В Одессе под областным советом собрался митинг в поддержку Александра Ройтбурда, ранее на этой неделе уволенного решением депутатов с поста директора Одесского художественного музея.

Как сообщают организаторы митинга, они планируют сбор подписей под обращением к мэру, депутатам и главе облсовета и создать петицию на сайте президента.

По подсчетам участников митинга, на площади перед облсоветом собралось больше тысячи человек. Под обращением к облсовету с требованием отменить решение об увольнении Ройтбурда поставили более тысячи подписей.

Как сообщает корреспондент LB.ua, перед собравшимися на митинге выступают люди: в первый час это были Александр Ройтбурд, его заместительница Александра Ковальчук, мэр Львова Андрей Садовой, Алексей Ботвинов, Александр Бабич, Виталий Оплачко и депутаты облсовета, которые голосовали против увольнения художника.

В самом музее отмечают, что увольнение Ройтбурда – незаконно, поэтому он будет подавать в суд и оспаривать это решение депутатов.

Обновление, 11:34. На митинге выступил бывший председатель Одесской ОГА Михеил Саакашвили.

Обновление, 11:44. Последним у микрофона выступил поэт Борис Херсонский. После этого на площади состоится диджей-сет.

Фото: Валерия Шевченко

Фото: Валерия Шевченко

Фото: Валерия Шевченко

Фото: Валерия Шевченко

Фото: Facebook / Alexandra Kovalchuk

Напомним, 4 сентября Одесский облсовет досрочно расторг контракт с директором Одесского художественного музея Александром Ройтбурдом. В целом «за» проголосовал 51 депутат, «против»- трое, удержалось – двое, не голосовало - 17.

В повестку дня этот вопрос внесли по предложению депутата от ОПЗЖ Алексея Кобыльникова.

Против этого решения выступили ключевые украинские институции в сфере культуры – Украинский институт, Центр Довженко, а также министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский.

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