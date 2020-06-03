​Ткаченко обещает не допустить увольнения Ройтбурда из Одесского художественного музея

Бывший гендиректор "1+1 медиа" Александр Ткаченко, кандидатуру которого фракция "Слуга народа" поддержала на должность министра культуры, прокомментировал попытки уволить Александра Ройтбурда с поста директора Одесского художественного музея.

"Этой история какой-то неестественной ненависти депутатов местного облсовета к Александру уже три года. Сначала одесские избранники отказывались подписывать с ним соглашение, хотя он победил в конкурсе. Затем цеплялись к тому, что ремонт в музее он делал «не по установленному законом порядку» и уволили. А после решения райсуда, который восстановил его на работе, пошли в апелляционный суд. Еще и попытались создать незаконный орган надзора и цензуры объектов культуры - так называемый наблюдательный совет", - написал Ткаченко в фейсбуке.

"Мне кажется, что свои силы одесские областные депутаты направляют не туда куда надо. Столько усилий на борьбу с художником, в то время, когда в городе рушатся дома, а новейшая хаотичная застройка уничтожает последние уголки той самой - классической Одессы - жемчужины у моря. А ведь именно такие люди, как Ройтбурд, и придают блеск этой жемчужине", - добавил он.

По мнению Ткаченко, для многих депутатов Одесского облсовета Ройтбурд "чужой и политически и интеллектуально".

"Им сложно понять свободных людей. И то, что понятие «искусство» и «свобода» - неразрывны. Будем защищать и эту связь и Александра Ройтбурда. Еще в середине мая Комитет направил обращение в ООР, в котором напомнили им статьи Законов «О местном самоуправлении», «О культуре» и «О музеях и музейном деле». В частности, - что для областных советов не предусмотрено таких полномочий. По состоянию на сегодня ответа мы так и не получили, поэтому уже подготовили письмо-обращение к ОГА. Попробуем через них нарушить молчание ООР", - подчеркнул Ткаченко.

Напомним, 4 сентября 2019 года Одесский облсовет проголосовал за досрочное расторжение контракта с директором Одесского художественного музея Александром Ройтбурдом. Он сразу заявил, что будет оспаривать это решение в суде и позже выиграл суд в первой инстанции. Министерство культуры назвал решение облсовета безосновательным.

Одесская ОГА при этом не стала разрывать контракт с художником и он продолжал выполнять свои обязанности директора.

2 июня Апелляционный суд поддержал увольнение Ройтбурда.