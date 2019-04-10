Украинский институт запустил программу международных резиденций в сфере искусства

Украинский институт запускает программу "Экстер" – международные резиденции для художников, кураторов и критиков.

Как сообщает пресс-служба Института, программу назвали в честь украинской художницы Александры Экстер. Экстер – художница-авангардистска, большую часть своей жизни прожившая в Киеве. Ее творчество повлияло на мировую сценографию.

УИ объявил первый конкурс среди представителей украинского арт-сообщества на участие в резиденциях в восьми институциях Австрии, Германии, Италии, Испании и США в июле-ноябре 2019 года.

Планируется, что "Экстер" будет долгосрочной программой, которая поспособствует обмену и сотрудничеству между специалистами и усилит присутствие Украины в международном арт-сообществе.

По словам гендиректора Украинского института Владимира Шейко, основная идея программы, чтобы "резиденты стали культурными амбассадорами, которые представят актуальный художественный ландшафт Украины за границей". Программа каждой резиденции формируется совместно Украинским институтом, партнерской организацией и резидентом с учетом его/ее профессиональных запросов. Участников программы будут выбирать в рамках открытых конкурсов, которые будут объявляться несколько раз в год. В рамках первого этапа "Экстер"-2019 Украинский институт предлагает резиденции для украинских художников, кураторов и арт-критиков в такие институции:

Ars Electronica (Линц, Австрия);

Berlin Art Institute;

Curators’ Agenda 2019 (Вена, Австрия);

International Studio & Curatorial Program (Нью-Йорк, США);

R.A.R.O. (Мадрид, Испания);

< rotor > (Грац, Австрия);

Viafarini (Милан, Италия);

Visiting Curators Vienna 2019.

Отбор участников будет совершать команда Украинского института и представители соответствующей партнерской институции.

Детали проекта – на сайте.