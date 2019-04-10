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ГлавнаяКультура

Вышел трейлер к римейку диснеевского "Короля Льва"

В украинский прокат фильм выйдет в июле.

Disney обнародовал новый трейлер к "Королю Льву" Джона Фавро – римейку известного диснеевского анимационного фильма с тем же названием.

Роли в фильме озвучили Дональд Гловер, Сет Роген, Бейонсе и Чиветель Эджиофор.

В украинский прокат фильм выйдет 18 июля.

Оригинальный мультфильм "Король Лев" был выпущен студией в 1994 году и стал одним из самых успешных мультипликационных проектов в истории, собрав в мировом прокате 968,5 миллионов долларов.

Он был удостоен премии "Оскар" за песню Элтона Джона Can You Feel the Love Tonight и музыку Ханса Циммера. Кроме того, саундтреки к фильму получили две премии "Грэмми", а диск с ними был продан тиражом 14 миллионов экземпляров.

"Король Лев" – не единственный римейк известного диснеевского мультфильма, который выйдет в этом году: в мае в прокате появится "Аладдин" Гая Ричи, который будет игровым фильмом.

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