Disney обнародовал новый трейлер к "Королю Льву" Джона Фавро – римейку известного диснеевского анимационного фильма с тем же названием.

Роли в фильме озвучили Дональд Гловер, Сет Роген, Бейонсе и Чиветель Эджиофор.

В украинский прокат фильм выйдет 18 июля.

Оригинальный мультфильм "Король Лев" был выпущен студией в 1994 году и стал одним из самых успешных мультипликационных проектов в истории, собрав в мировом прокате 968,5 миллионов долларов.

Он был удостоен премии "Оскар" за песню Элтона Джона Can You Feel the Love Tonight и музыку Ханса Циммера. Кроме того, саундтреки к фильму получили две премии "Грэмми", а диск с ними был продан тиражом 14 миллионов экземпляров.

"Король Лев" – не единственный римейк известного диснеевского мультфильма, который выйдет в этом году: в мае в прокате появится "Аладдин" Гая Ричи, который будет игровым фильмом.