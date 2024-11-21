Відбулася прем'єра фільму "Іржа", на зйомках якого загинула українська операторка

На міжнародному кінофестивалі у польському місті Торун глядачам вперше продемонстрували голлівудську стрічку "Іржа", яка отримала сумну славу через загибель української операторки Галини Гатчінс.

Як пише BBC, організатори присвятили показ Галині, яка у минулому була шанувальницею фестивалю та часто його відвідувала. Актора Алека Болдуїна, який випадково застрелив жінку на знімальному майданчику, на прем'єру не запросили.

Натомість приїхав до Польщі режисер та автор сценарію фільму Жоель Соуза, який під час трагічного інциденту зазнав поранення. За словами митця, він не хотів дивитися стрічку, щоб не повертатися подумки на знімальний майданчик, бо "це було надто боляче згадувати". Проте змінив свою думку після того, як поговорив з чоловіком Галини Гатчінс Меттом.

Мати загиблої операторки Ольга Соловей відмовилася приїхати на прем'єру, заявивши, що вважає участь стрічки у фестивалі спробою заробити на трагедії її родини. Вона стверджує, що Алек Болдуїн "збільшує біль, відмовляючись вибачитися та взяти на себе відповідальність за вбивство".