Син Трампа назвав "імбецилами" тих, хто дав дозвіл Україні бити по Росії далекобійними ракетами
Син Трампа назвав "імбецилами" тих, хто дав дозвіл Україні бити по Росії далекобійними ракетами
Ліга націй. Албанія – Україна (1:2). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Ліга націй. Албанія – Україна (1:2). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Лідери G20 на саміті у Бразилії зробили групове фото без Байдена
Лідери G20 на саміті у Бразилії зробили групове фото без Байдена
​САП вимагає конфіскувати у заступника начальника поліції Києва активи на 8,7 млн грн, оформлені на тещу
​САП вимагає конфіскувати у заступника начальника поліції Києва активи на 8,7 млн грн, оформлені на тещу
Що буде, якщо кожного дня пити каву? Усе, що вам треба знати про вплив кави на організм, її користь і шкоду
Що буде, якщо кожного дня пити каву? Усе, що вам треба знати про вплив кави на організм, її користь і шкоду
Внаслідок російського удару в Одесі загинули поліцейські
Внаслідок російського удару в Одесі загинули поліцейські
Порно буде в законі?
Порно буде в законі?
ЗМІ: Україна вперше вдарила ATACMS по території Росії
ЗМІ: Україна вперше вдарила ATACMS по території Росії
Медики відбились: з проєкту бюджету на 2025 рік таки виключили норму про переведення медзакладів на казначейські рахунки
Медики відбились: з проєкту бюджету на 2025 рік таки виключили норму про переведення медзакладів на казначейські рахунки
ГоловнаСвіт

​Генпрокурор Литви вимагає позбавити депутата Жемайтайтіса недоторканності

Політик заявив, що відмовиться від імунітету, щоб захистити себе у суді.

​Генпрокурор Литви вимагає позбавити депутата Жемайтайтіса недоторканності
Ремігіюс Жемайтайтіс
Фото: Delfi

Генпрокурор Литви Ніда Ґрунскене звернулася до Сейму з проханням позбавити депутата Ремігіюса Жемайтайтіса правової недоторканності. 

Про це повідомляє Delfi.

Позбавити його імунітету просять, оскільки Жемайтайтіса судять за розпалювання ненависті до осіб єврейської національності та публічне схвалення міжнародних злочинів, їх заперечення чи грубе приниження. 

В свою чергу, політик заявив, що відмовиться від імунітету, щоб захистити себе у суді, і заперечує свою провину.

Зазначається, що під час присяги Жемайтайтіса консерватори та ліберали залишили зал Сейму на знак протесту. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies