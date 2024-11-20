​Генпрокурор Литви вимагає позбавити депутата Жемайтайтіса недоторканності

Політик заявив, що відмовиться від імунітету, щоб захистити себе у суді.

Генпрокурор Литви Ніда Ґрунскене звернулася до Сейму з проханням позбавити депутата Ремігіюса Жемайтайтіса правової недоторканності.

Про це повідомляє Delfi.

Позбавити його імунітету просять, оскільки Жемайтайтіса судять за розпалювання ненависті до осіб єврейської національності та публічне схвалення міжнародних злочинів, їх заперечення чи грубе приниження.

В свою чергу, політик заявив, що відмовиться від імунітету, щоб захистити себе у суді, і заперечує свою провину.

Зазначається, що під час присяги Жемайтайтіса консерватори та ліберали залишили зал Сейму на знак протесту.