Wall Street Journal: командує військами КНДР у Росії один з топдесяти посадовців, керівник спеціальних військ

Командувачем військ Північної Кореї у війні на боці Росії є бригадний генерал Кім Йонг Бок, пише Wall Street Journal. Це один з топдесяти військових посадовців у його країні. Він рідко з'являвся на публіці, хоча в Північній Кореї військова еліта є ледь не зірками.

Його роль у спеціальних військах КНДР змушувала його до стриманості і приховування своє особи. Він командував підрозділом спеціальних військ на 200 000 осіб – імовірно, найбільшим у світі.

Але після вступу військ КНДР у війну на боці росіян він став дуже відомим. Відрядження військового такої величини може вказувати на те, що Пхеньян сигналізує Росії про важливість цієї операції для нього.

Присутність цього генерала в Росії була підтверджена Україною і Південною Кореєю. Формально заступник генштабу мав би інтегрувати війська КНДР до російських і вивчити поле бою, а потім повернутися додому, щоб напрацювати подальші дії.

Очікується, що Кім сам боїв не бачитиме.

"Було більше причин приховувати його до цього часу. Але за завісою він, вочевидь, довів свою надійність", – прокоментувала наукова співробітниця фінансованого урядом Південної Кореї Корейського інституту оборонного аналізу Чон Кюн.

Спеціальні війська КНДР він очолив у 2015 році, а наступного року його призначили до Центрального комітету Робітничої партії.

"Його важливість стала більш очевидною на зустрічі в липні 2020 року, коли Кім Чен Ин подарував вищим генералам Північної Кореї пам’ятні пістолети. Зброю назвали «Пекту» – посилання на священну гору, яка, згідно з північнокорейськими переказами, служила базою для партизанських бійців, які билися з японцями. Це також ймовірне місце народження батька Кіма, Кім Чен Іра, хоча незалежні історики заперечують це. Генерал-полковник Кім із подарованим пістолетом у руках присів для фото лише за одну людину від лідера Північної Кореї", – звернула увагу газета.

Бок після цього не фігурував на публіці до березня 2024. Тепер цей генерал є одним із 10 найважливіших військових діячів Північної Кореї, і, на думку спостерігачів у Пхеньяні, успішна служба в Росії може просунути його в кар’єрних рядах. Остання згадка в північнокорейських медіа про генерала Бока була 6 жовтня, а вже за декілька днів він, очевидно, відправився до Росії разом з першою групою військ.

Участь КНДР у війні проти України

У жовтні Україна офіційно повідомила про те, що КНДР тепер надає росіянам допомогу не лише з військовою технікою та зброєю, а й з особовим складом. Згодом ці дані підтвердили в США.

Щонайменше 11 000 військових уже перебувають на території Росії, зокрема в Курській області. Там вони намагатимуться витіснити українські війська, які утримують певну територію. За оцінкою президента Володимира Зеленського, не виключено, що контингент КНДР у Росії збільшиться до 100 000.

Перші бої за участі військ КНДР уже відбулися, свідчать дані розвідки. Аби приховати участь військ КНДР, їх вдягають у форму російських солдатів і змішують з бурятами.

Нещодавно також з'явилися дані про те, що Пхеньян надіслав росіянам додаткову зброю.