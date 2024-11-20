Син Трампа назвав "імбецилами" тих, хто дав дозвіл Україні бити по Росії далекобійними ракетами
Син Трампа назвав "імбецилами" тих, хто дав дозвіл Україні бити по Росії далекобійними ракетами
Лідери G20 на саміті у Бразилії зробили групове фото без Байдена
Лідери G20 на саміті у Бразилії зробили групове фото без Байдена
Внаслідок російського удару в Одесі загинули поліцейські
Внаслідок російського удару в Одесі загинули поліцейські
​​Тисяча і одна ніч
​​Тисяча і одна ніч
ЗМІ: Україна вперше вдарила ATACMS по території Росії
ЗМІ: Україна вперше вдарила ATACMS по території Росії
Порно буде в законі?
Порно буде в законі?
Ліга націй. Албанія – Україна (1:2). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Ліга націй. Албанія – Україна (1:2). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
У Глухові "шахед" влучив у гуртожиток. Загинули 12 людей, є поранені (оновлено)
У Глухові "шахед" влучив у гуртожиток. Загинули 12 людей, є поранені (оновлено)
Медики відбились: з проєкту бюджету на 2025 рік таки виключили норму про переведення медзакладів на казначейські рахунки
Медики відбились: з проєкту бюджету на 2025 рік таки виключили норму про переведення медзакладів на казначейські рахунки
ГоловнаСвіт

Wall Street Journal: командує військами КНДР у Росії один з топдесяти посадовців, керівник спеціальних військ

Відрядження військового такого рангу – це сигнал від Північної Кореї росіянам. 

Командувачем військ Північної Кореї у війні на боці Росії є бригадний генерал Кім Йонг Бок, пише Wall Street Journal. Це один з топдесяти військових посадовців у його країні. Він рідко з'являвся на публіці, хоча в Північній Кореї військова еліта є ледь не зірками. 

Його роль у спеціальних військах КНДР змушувала його до стриманості і приховування своє особи. Він командував підрозділом спеціальних військ на 200 000 осіб – імовірно, найбільшим у світі.

Але після вступу військ КНДР у війну на боці росіян він став дуже відомим. Відрядження військового такої величини може вказувати на те, що Пхеньян сигналізує Росії про важливість цієї операції для нього.

Присутність цього генерала в Росії була підтверджена Україною і Південною Кореєю. Формально заступник генштабу мав би інтегрувати війська КНДР до російських і вивчити поле бою, а потім повернутися додому, щоб напрацювати подальші дії. 

Очікується, що Кім сам боїв не бачитиме. 

"Було більше причин приховувати його до цього часу. Але за завісою він, вочевидь, довів свою надійність", – прокоментувала наукова співробітниця фінансованого урядом Південної Кореї Корейського інституту оборонного аналізу Чон Кюн. 

Спеціальні війська КНДР він очолив у 2015 році, а наступного року його призначили до Центрального комітету Робітничої партії. 

"Його важливість стала більш очевидною на зустрічі в липні 2020 року, коли Кім Чен Ин подарував вищим генералам Північної Кореї пам’ятні пістолети. Зброю назвали «Пекту» – посилання на священну гору, яка, згідно з північнокорейськими переказами, служила базою для партизанських бійців, які билися з японцями. Це також ймовірне місце народження батька Кіма, Кім Чен Іра, хоча незалежні історики заперечують це. Генерал-полковник Кім із подарованим пістолетом у руках присів для фото лише за одну людину від лідера Північної Кореї", – звернула увагу газета. 

Бок після цього не фігурував на публіці до березня 2024. Тепер цей генерал є одним із 10 найважливіших військових діячів Північної Кореї, і, на думку спостерігачів у Пхеньяні, успішна служба в Росії може просунути його в кар’єрних рядах. Остання згадка в північнокорейських медіа про генерала Бока була 6 жовтня, а вже за декілька днів він, очевидно, відправився до Росії разом з першою групою військ. 

Участь КНДР у війні проти України

У жовтні Україна офіційно повідомила про те, що КНДР тепер надає росіянам допомогу не лише з військовою технікою та зброєю, а й з особовим складом. Згодом ці дані підтвердили в США.

Щонайменше 11 000 військових уже перебувають на території Росії, зокрема в Курській області. Там вони намагатимуться витіснити українські війська, які утримують певну територію. За оцінкою президента Володимира Зеленського, не виключено, що контингент КНДР у Росії збільшиться до 100 000. 

Перші бої за участі військ КНДР уже відбулися, свідчать дані розвідки. Аби приховати участь військ КНДР, їх вдягають у форму російських солдатів і змішують з бурятами.

Нещодавно також з'явилися дані про те, що Пхеньян надіслав росіянам додаткову зброю. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies