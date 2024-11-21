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США ветували резолюцію Радбезу ООН про війну в Газі

Документ містить заклик до негайного припинення вогню без попередніх умов.

США ветували резолюцію Радбезу ООН про війну в Газі
Радбез ООН
Фото: EPA/UPG

Рада безпеки ООН не змогла ухвалити резолюцію щодо "негайного, безумовного та постійного припинення вогню" у Смузі Гази та "негайного і безумовного звільнення усіх заручників".

Як пише The Guardian, голоси розподілилися 14-1, а проти виступили Сполучені Штати, через що документ і не був затверджений. США володіють у Радбезі правом вето.

Заступник посла США в ООН Роберт Вуд пояснив, що Вашингтон не бачить сенсу ухвалювати резолюцію, де перемир'я та звільнення заручників винесені окремими пунктами. Ці дві події мають бути пов'язаними.

Ізраїль розкритикував текст резолюції. За словами посла держави в ООН Данні Данона, "це не шлях до миру, а дорожня мапа для ще більшого терору, страждання та кровопролиття". 

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