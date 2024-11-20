Обраний президент США Дональд Трамп визначився з кандидатурою посла США при НАТО.

Про це повідомила перехідна команда Дональда Трампа.

Послом США при НАТО може стати близький союзник Трампа, республіканський юрист Метью Вітакер.

З листопада 2018 року по лютий 2019 року Вітакер виконував обов'язки генерального прокурора США. Це сталось після того, як Трамп звільнив генерального прокурора Джеффа Сешнса.

Зовнішньополітичні погляди Вітакера майже невідомі, оскільки той ніколи не брав участь у зовнішній політиці чи національній безпеці.

Зокрема, Вітакер здійснював нагляд за розслідуванням спеціального радника Роберта Мюллера щодо змови Трампа з Росією з метою втручання у вибори в США в 2016 році. Тоді Вітакер дозволив Мюллеру безперешкодно продовжувати роботу, хоча були побоювання, що він втрутиться в розслідування або припинить його.

"Я повністю впевнений у здатності Метта представляти Сполучені Штати з силою, чесністю і непохитною відданістю. Я з нетерпінням чекаю тісної співпраці з ним, оскільки ми продовжуємо просувати МИР ЧЕРЕЗ СИЛУ, свободу і процвітання в усьому світі ", – йдеться у заяві.

Водночас раніше Вітакер звинувачував спеціального радника Джека Сміта у використанні "нових юридичних теорій" для звинувачення Трампа у злочинах з метою втручання у вибори 2024 року.

Зазначимо, що посада представника США у НАТО потребує затвердження в Сенаті.