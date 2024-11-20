Лідери G20 на саміті у Бразилії зробили групове фото без Байдена
Лідери G20 на саміті у Бразилії зробили групове фото без Байдена
Порно буде в законі?
Порно буде в законі?
ЗМІ: Україна вперше вдарила ATACMS по території Росії
ЗМІ: Україна вперше вдарила ATACMS по території Росії
​САП вимагає конфіскувати у заступника начальника поліції Києва активи на 8,7 млн грн, оформлені на тещу
​САП вимагає конфіскувати у заступника начальника поліції Києва активи на 8,7 млн грн, оформлені на тещу
Ліга націй. Албанія – Україна (1:2). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Ліга націй. Албанія – Україна (1:2). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Внаслідок російського удару в Одесі загинули поліцейські
Внаслідок російського удару в Одесі загинули поліцейські
Що буде, якщо кожного дня пити каву? Усе, що вам треба знати про вплив кави на організм, її користь і шкоду
Що буде, якщо кожного дня пити каву? Усе, що вам треба знати про вплив кави на організм, її користь і шкоду
Син Трампа назвав "імбецилами" тих, хто дав дозвіл Україні бити по Росії далекобійними ракетами
Син Трампа назвав "імбецилами" тих, хто дав дозвіл Україні бити по Росії далекобійними ракетами
Медики відбились: з проєкту бюджету на 2025 рік таки виключили норму про переведення медзакладів на казначейські рахунки
Медики відбились: з проєкту бюджету на 2025 рік таки виключили норму про переведення медзакладів на казначейські рахунки
ГоловнаСвіт

Трамп визначився з кандидатурою посла США при НАТО

Ним може стати близький союзник Трампа, республіканський юрист Метью Вітакер.

Трамп визначився з кандидатурою посла США при НАТО
Метью Вітакер
Фото: EPA/UPG

Обраний президент США Дональд Трамп визначився з кандидатурою посла США при НАТО. 

Про це повідомила перехідна команда Дональда Трампа.

Послом США при НАТО може стати близький союзник Трампа, республіканський юрист Метью Вітакер.

З листопада 2018 року по лютий 2019 року Вітакер виконував обов'язки генерального прокурора США. Це сталось після того, як Трамп звільнив генерального прокурора Джеффа Сешнса.

Зовнішньополітичні погляди Вітакера майже невідомі, оскільки той ніколи не брав участь у зовнішній політиці чи національній безпеці.

Зокрема, Вітакер здійснював нагляд за розслідуванням спеціального радника Роберта Мюллера щодо змови Трампа з Росією з метою втручання у вибори в США в 2016 році. Тоді Вітакер дозволив Мюллеру безперешкодно продовжувати роботу, хоча були побоювання, що він втрутиться в розслідування або припинить його.

"Я повністю впевнений у здатності Метта представляти Сполучені Штати з силою, чесністю і непохитною відданістю. Я з нетерпінням чекаю тісної співпраці з ним, оскільки ми продовжуємо просувати МИР ЧЕРЕЗ СИЛУ, свободу і процвітання в усьому світі ", – йдеться у заяві.

Водночас раніше Вітакер звинувачував спеціального радника Джека Сміта у використанні "нових юридичних теорій" для звинувачення Трампа у злочинах з метою втручання у вибори 2024 року. 

Зазначимо, що посада представника США у НАТО потребує затвердження в Сенаті. 

  • Обраний президент Дональд Трамп назвав ім'я майбутнього держсекретаря США, ним стане сенатор-республіканець Марко Рубіо.

  • Спеціальним посланником з питань Близького сходу буде Стівен Віткофф – американський інвестор у нерухомість, орендодавець і засновник Witkoff Group.

  • Постійним представником США при ООН буде Еліз Стефанік – Конгресмен від 21-го округу шт. Нью-Йорка. З 2021 року Голова Республіканської конференції Палати представників (четверта за рейтингом посада республіканців у Палаті представників).

  • Радником з питань нацбезпеки буде Майк Волтц – полковник Національної гвардії у відставці, який був радником Трампа з питань національної безпеки. Служив у армії США понад 24 роки. Виконував бойові завдання в Афганістані, на Близькому Сході та в Африці. З 2018 року обраний до Палати представників США. Нещодавно випустив книгу Hard Truth: think and lead like a green beret. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies