Обраний президент США Дональд Трамп визначився з кандидатурою посла США при НАТО.
Про це повідомила перехідна команда Дональда Трампа.
Послом США при НАТО може стати близький союзник Трампа, республіканський юрист Метью Вітакер.
З листопада 2018 року по лютий 2019 року Вітакер виконував обов'язки генерального прокурора США. Це сталось після того, як Трамп звільнив генерального прокурора Джеффа Сешнса.
Зовнішньополітичні погляди Вітакера майже невідомі, оскільки той ніколи не брав участь у зовнішній політиці чи національній безпеці.
Зокрема, Вітакер здійснював нагляд за розслідуванням спеціального радника Роберта Мюллера щодо змови Трампа з Росією з метою втручання у вибори в США в 2016 році. Тоді Вітакер дозволив Мюллеру безперешкодно продовжувати роботу, хоча були побоювання, що він втрутиться в розслідування або припинить його.
"Я повністю впевнений у здатності Метта представляти Сполучені Штати з силою, чесністю і непохитною відданістю. Я з нетерпінням чекаю тісної співпраці з ним, оскільки ми продовжуємо просувати МИР ЧЕРЕЗ СИЛУ, свободу і процвітання в усьому світі ", – йдеться у заяві.
Водночас раніше Вітакер звинувачував спеціального радника Джека Сміта у використанні "нових юридичних теорій" для звинувачення Трампа у злочинах з метою втручання у вибори 2024 року.
Зазначимо, що посада представника США у НАТО потребує затвердження в Сенаті.
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Обраний президент Дональд Трамп назвав ім'я майбутнього держсекретаря США, ним стане сенатор-республіканець Марко Рубіо.
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Спеціальним посланником з питань Близького сходу буде Стівен Віткофф – американський інвестор у нерухомість, орендодавець і засновник Witkoff Group.
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Постійним представником США при ООН буде Еліз Стефанік – Конгресмен від 21-го округу шт. Нью-Йорка. З 2021 року Голова Республіканської конференції Палати представників (четверта за рейтингом посада республіканців у Палаті представників).
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Радником з питань нацбезпеки буде Майк Волтц – полковник Національної гвардії у відставці, який був радником Трампа з питань національної безпеки. Служив у армії США понад 24 роки. Виконував бойові завдання в Афганістані, на Близькому Сході та в Африці. З 2018 року обраний до Палати представників США. Нещодавно випустив книгу Hard Truth: think and lead like a green beret.