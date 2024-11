Трамп визначився з кандидатурою посла США при НАТО

Радником з питань нацбезпеки буде Майк Волтц – полковник Національної гвардії у відставці, який був радником Трампа з питань національної безпеки. Служив у армії США понад 24 роки. Виконував бойові завдання в Афганістані, на Близькому Сході та в Африці. З 2018 року обраний до Палати представників США. Нещодавно випустив книгу Hard Truth: think and lead like a green beret.