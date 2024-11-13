Трамп оприлюднив ім'я майбутнього держсекретаря США

Позицію майбутнього держсекретаря не можна назвати позитивною для України.

Обраний президент Дональд Трамп назвав ім'я майбутнього держсекретаря США.

Про це повідомляє Reuters.

Дональд Трамп заявив, що висуває сенатора-республіканця Марко Рубіо на посаду держсекретаря.

“Він буде сильним захисником нашої нації, справжнім другом наших союзників і безстрашним воїном, який ніколи не відступиться перед нашими супротивниками”, - сказав Трамп.

53-річного представника Флориди вважають одним із найбільших "яструбів" в оточенні Трампа. Він виступає за жорсткі заходи щодо геополітичних опонентів США, зокрема Ірану, Китаю та Куби.

Проте позицію Рубіо не можна назвати позитивною для України. Він був одним із тих, хто спершу голосував проти виділення нашій державі допомоги на 61 мільярд доларів, а також заявляв про необхідність зосередитися на питанні миру, а не повернення окупованих Росією територій. На його думку, жодного іншого варіанту завершення війни, окрім як переговори, не існує.

Рубіо стане першим латиноамериканцем на посаді держсекретаря – у США вважають, що таким чином Трамп хоче зміцнити прихильність до себе цієї групи населення.

Попередні призначення Трампа

Трамп обрав ексконгресменку від Демократичної партії Тулсі Габбард на посаду директора національної розвідки.

заступником керівника Апарату Білого дому з політичних питань стане Стівен Міллер. Він у 2017 – 2021 роках був старшим радником Трампа. В новій Адміністрації Міллер матиме провідну роль у реалізації імміграційної програми.

Директором ЦРУ призначать Джона Раткліффа. Він є колишнім республіканцем із Палати представників від Техасу та колишнім директором Національної розвідки в попередній адміністрації Трампа.

Міністром державної безпеки стане Крісті Ноєм – губернаторка штату Південна Дакота та перша жінка на цій посаді.

Агенцію з охорони довкілля очолить Лі Зельдін – ексконгресмен Палати представників США від штату Нью-Йорк з 2015 по січень 2023.

Спеціальним посланником з питань Близького сходу буде Стівен Віткофф – американський інвестор у нерухомість, орендодавець і засновник Witkoff Group.