Трамп оприлюднив ім'я майбутнього держсекретаря США

Обраний президент Дональд Трамп назвав ім'я майбутнього держсекретаря США.
Про це повідомляє Reuters.
Дональд Трамп заявив, що висуває сенатора-республіканця Марко Рубіо на посаду держсекретаря.
“Він буде сильним захисником нашої нації, справжнім другом наших союзників і безстрашним воїном, який ніколи не відступиться перед нашими супротивниками”, - сказав Трамп.
53-річного представника Флориди вважають одним із найбільших "яструбів" в оточенні Трампа. Він виступає за жорсткі заходи щодо геополітичних опонентів США, зокрема Ірану, Китаю та Куби.
Проте позицію Рубіо не можна назвати позитивною для України. Він був одним із тих, хто спершу голосував проти виділення нашій державі допомоги на 61 мільярд доларів, а також заявляв про необхідність зосередитися на питанні миру, а не повернення окупованих Росією територій. На його думку, жодного іншого варіанту завершення війни, окрім як переговори, не існує.
Рубіо стане першим латиноамериканцем на посаді держсекретаря – у США вважають, що таким чином Трамп хоче зміцнити прихильність до себе цієї групи населення.
Попередні призначення Трампа
- Трамп обрав ексконгресменку від Демократичної партії Тулсі Габбард на посаду директора національної розвідки.
- заступником керівника Апарату Білого дому з політичних питань стане Стівен Міллер. Він у 2017 – 2021 роках був старшим радником Трампа. В новій Адміністрації Міллер матиме провідну роль у реалізації імміграційної програми.
- Директором ЦРУ призначать Джона Раткліффа. Він є колишнім республіканцем із Палати представників від Техасу та колишнім директором Національної розвідки в попередній адміністрації Трампа.
- Міністром державної безпеки стане Крісті Ноєм – губернаторка штату Південна Дакота та перша жінка на цій посаді.
- Агенцію з охорони довкілля очолить Лі Зельдін – ексконгресмен Палати представників США від штату Нью-Йорк з 2015 по січень 2023.
- Спеціальним посланником з питань Близького сходу буде Стівен Віткофф – американський інвестор у нерухомість, орендодавець і засновник Witkoff Group.
-
Раніше стало відомо про те,що новий Департамент з питань урядової ефективності для аудиту всього федерального уряду очолюватимуть Ілон Маск та Вівек Рамасвамі.
-
Постійним представником США при ООН буде Еліз Стефанік – Конгресмен від 21-го округу шт. Нью-Йорка. З 2021 року Голова Республіканської конференції Палати представників (четверта за рейтингом посада республіканців у Палати представників).
-
Посаду Спецуповноваженого з питань безпеки кордонів США та втіленні міграційної політики займе Томас Хомен, який працював виконуючим обов’язки директора Імміграційної та митної служби США (2017-2018). Обіймав високі посади в Управлінні з питань імміграції та митного контролю як за часів Обами, так і Трампа.
-
Радником з питань нацбезпеки буде Майк Волтц – полковник Національної гвардії у відставці, який був радником Трампа з питань національної безпеки. Служив у армії США понад 24 роки. Виконував бойові завдання в Афганістані, на Близькому Сході та в Африці. З 2018 року обраний до Палати представників США. Нещодавно випустив книгу Hard Truth: think and lead like a green beret.
-
А міністром оборони стане Піт Хегсет – один з ведучих щоденної ранкової програми новин Fox & Friends на Fox News. Автор бестселера "Battle for the American Mind". Колишній офіцер Національної гвардії, служив в Афганістані, Іраку та Гуантанамо. Має дві бронзові зірки та нагрудний знак "Бойовий піхотинець" за перебування в Іраку та Афганістані. Очолював правозахисну ветеранську організацію Concerned Veterans for America.