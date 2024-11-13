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Джо Байден зустрівся з Трампом у Білому домі

Трамп подякував чинному президенту за плавний перехід влади

Джо Байден зустрівся з Трампом у Білому домі
Джо Байден і Дональд Трамп у Білому домі
Фото: EPA/UPG

Президент Джо Байден прийняв у Білому домі майбутнього президента США Дональда Трампа. Вони зустрілися в рамках заходів щодо передачі влади.

Про це пише Sky News.

Зустріч Байдена і Трампа відбулася в Овальному кабінеті Білого дому. Під час зустрічі Трамп сказав Джо Байдену, що "політика — це важко". 

"У багатьох випадках це не дуже гарний світ, але сьогодні він гарний", — сказав він.

Трамп також подякував чинному президенту за плавний перехід влади, на що Байден відповів йому: "Нема за що".

  • Обраний президент США Дональд Трамп оголосив про призначення на посаду міністра оборони у його майбутній адміністрації ветерана Національної гвардії та ведучого телеканалу Fox News Піта Хегсета.
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