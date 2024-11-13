Джо Байден зустрівся з Трампом у Білому домі

Джо Байден і Дональд Трамп у Білому домі

Президент Джо Байден прийняв у Білому домі майбутнього президента США Дональда Трампа. Вони зустрілися в рамках заходів щодо передачі влади.

Про це пише Sky News.

Зустріч Байдена і Трампа відбулася в Овальному кабінеті Білого дому. Під час зустрічі Трамп сказав Джо Байдену, що "політика — це важко".

"У багатьох випадках це не дуже гарний світ, але сьогодні він гарний", — сказав він.

Трамп також подякував чинному президенту за плавний перехід влади, на що Байден відповів йому: "Нема за що".

Обраний президент США Дональд Трамп оголосив про призначення на посаду міністра оборони у його майбутній адміністрації ветерана Національної гвардії та ведучого телеканалу Fox News Піта Хегсета.

Радником із питань національної безпеки Трамп призначив конгресмена Майка Волтца.