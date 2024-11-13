Джо Байден зустрівся з Трампом у Білому домі

Президент Джо Байден прийняв у Білому домі майбутнього президента США Дональда Трампа. Вони зустрілися в рамках заходів щодо передачі влади.
Про це пише Sky News.
Зустріч Байдена і Трампа відбулася в Овальному кабінеті Білого дому. Під час зустрічі Трамп сказав Джо Байдену, що "політика — це важко".
"У багатьох випадках це не дуже гарний світ, але сьогодні він гарний", — сказав він.
Трамп також подякував чинному президенту за плавний перехід влади, на що Байден відповів йому: "Нема за що".
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