Проєкт змін до мовного законодавства Словаччини викликав побоювання щодо прав угорської меншини

Законопроєкт, який обмежує у Словаччині використання мов нацменшин, викликає побоювання щодо прав угорського населення країни, повідомляють Euronews.

Запропоновані норми припиняють використання мов меншин у низці громадських місць.

Зміни до мовного законодавства країни можуть стати новим ударом у дипломатичних відносинах між Братиславою та Будапештом, зазначає видання.

Згідно з повідомленнями місцевих ЗМІ, поправки передбачають, що словацький текст має з’являтися першим на публічних вивісках і рекламних оголошеннях, і що мови меншин будуть заборонені в громадському транспорті та в таких місцях, як поштові відділення. Людям, які порушують законодавство, загрожує штраф у розмірі до 15 000 євро.

У 2009 році Словаччина прийняла аналогічну поправку, яка зробила словацьку мову обов’язковою для державних службовців, що призвело до дипломатичного конфлікту з Угорщиною.

Дві колишні комуністичні країни неодноразово сперечалися щодо того, як Словаччина ставиться до угорської меншини, проте відносини між членами НАТО та ЄС нещодавно покращилися через подібні націоналістичні позиції, які поділяють прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан та його словацький колега Роберт Фіцо.

Словацькі опозиційні законодавці та експерти з прав людини заявили, що ця остання пропозиція є суворішою, ніж поправка 2009 року, і стурбовані, що вона може завдати шкоди бізнесу, знизити конкурентоспроможність країни та викликати критику з боку ЄС.

“Поправка до мовного закону, розроблена міністерством культури Словаччини, є абсурдною, вона спрямована проти угорської меншини та повертає Словаччину в 1990-ті роки”, ‒ заявив депутат від опозиційної партії “Свобода та солідарність” Рене Парак.

Міністерка культури Словаччини Мартіна Шимковічова, представниця Словацької національної партії, відкинула такі побоювання та заявила, що проєкт поправки “закріпить статус державної мови та гарантує ефективний державний контроль”.