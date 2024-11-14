Євро впало до річного мінімуму на тлі зростання інфляції у США

Аналітики очікують, що євро може продовжувати відчувати тиск проти долара, навіть якщо ентузіазм щодо політики Дональда Трампа вщухне.

Євро продовжило слабшати щодо долара США, досягнувши найнижчого рівня за рік після того, як Сполучені Штати оприлюднили жовтневий індекс споживчих цін (CPI), який виявив зростання інфляції порівняно з попереднім місяцем.

Про це повідомляють Euronews.

Пара EUR/USD опустилася до 1,0546 ‒ найнижчого рівня з 1 листопада 2023 року. Зростання інфляції в США разом із нещодавньою перемогою республіканця Дональда Трампа на виборах президента у Сполучених Штатах сильно вплинуло на євро, спричинивши падіння на 5,7% проти долара з кінця вересня.

У середу американські республіканці з невеликою перевагою здобули більшість у Палаті представників, надавши партії Трампа повний контроль над Конгресом, тим самим збільшивши ймовірність ухвалення його політики. Це посилило побоювання щодо інфляційних ризиків, підштовхнувши прибутковість державних облігацій США вгору і ще більше зміцнивши долар.

У жовтні загальна інфляція в США зросла на 2,6% проти аналогічного періоду минулого року ‒ порівнюючи з 2,4% у вересні. Це стало першим зростанням з березня.

Зростання інфляційних очікувань сприяло подальшому зростанню прибутковості державних облігацій США, особливо довгострокових казначейських облігацій. Прибутковість 10-річних казначейських облігацій зросла до 4,47%, найвищого рівня закриття з 1 липня.

Аналітики очікують, що євро може продовжувати відчувати тиск проти долара, навіть якщо ентузіазм щодо політики Трампа вщухне.