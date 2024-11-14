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Євро впало до річного мінімуму на тлі зростання інфляції у США

Аналітики очікують, що євро може продовжувати відчувати тиск проти долара, навіть якщо ентузіазм щодо політики Дональда Трампа вщухне.

Євро впало до річного мінімуму на тлі зростання інфляції у США
Фото: pixabay

Євро продовжило слабшати щодо долара США, досягнувши найнижчого рівня за рік після того, як Сполучені Штати оприлюднили жовтневий індекс споживчих цін (CPI), який виявив зростання інфляції порівняно з попереднім місяцем.

Про це повідомляють Euronews.

Пара EUR/USD опустилася до 1,0546 ‒ найнижчого рівня з 1 листопада 2023 року. Зростання інфляції в США разом із нещодавньою перемогою республіканця Дональда Трампа на виборах президента у Сполучених Штатах сильно вплинуло на євро, спричинивши падіння на 5,7% проти долара з кінця вересня.

У середу американські республіканці з невеликою перевагою здобули більшість у Палаті представників, надавши партії Трампа повний контроль над Конгресом, тим самим збільшивши ймовірність ухвалення його політики. Це посилило побоювання щодо інфляційних ризиків, підштовхнувши прибутковість державних облігацій США вгору і ще більше зміцнивши долар.

У жовтні загальна інфляція в США зросла на 2,6% проти аналогічного періоду минулого року ‒ порівнюючи з 2,4% у вересні. Це стало першим зростанням з березня.

Зростання інфляційних очікувань сприяло подальшому зростанню прибутковості державних облігацій США, особливо довгострокових казначейських облігацій. Прибутковість 10-річних казначейських облігацій зросла до 4,47%, найвищого рівня закриття з 1 липня.

Аналітики очікують, що євро може продовжувати відчувати тиск проти долара, навіть якщо ентузіазм щодо політики Трампа вщухне.

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