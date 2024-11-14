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Під час зустрічі у Білому домі Байден та Трамп говорили про Україну

Проте республіканець більше зосередився на позиції щодо Близького Сходу.

Під час зустрічі у Білому домі Байден та Трамп говорили про Україну
Дональд Трамп та Джо Байден у Білому домі
Фото: EPA/UPG

У Білому домі прокоментували закриту частину зустрічі чинного президента США Джо Байдена та переможця виборів Дональда Трампа, яка тривала близько двох годин.

Як пише Reuters, спікерка адміністрації Карін Жан-П'єр заявила, що двоє глав держави "обговорили важливі питання національної безпеки та внутрішньої політики, які впливають на американців та увесь світ". 

За уточненням радника президента Джека Саллівана, Байден пояснив Трампу, що "підтримка України відповідає національним інтересам США, бо стабільна та сильна Європа запобігатиме втягуванню Сполучених Штатів у війну". 

Проте сам Трамп під час зустрічі, вочевидь, більше зосереджувався на іншій війні. Після відвідин Білого дому він заявив пресі, що чималу частину розмови з Байденом присвятив протистоянню на Близькому Сході і "хотів зрозуміти, які наші позиції". 

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