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Харківські поліцейські підозрюють експрацівника ТЦК в тому, що він обіцяв за гроші отримати інвалідність

Вартість послуги склала 15 тис. доларів.

Харківські поліцейські підозрюють експрацівника ТЦК в тому, що він обіцяв за гроші отримати інвалідність
Харківські поліцейські підозрюють експрацівника ТЦК в тому, що він обіцяв за гроші отримати інвалідність
Фото: Поліція Харківщини

Поліцейські підозрюють експрацівника РТЦК та СП Харківської області в тому, що він пообіцяв вплинути на посадових осіб МСЕК, щоб ті встановили інвалідність чоловіку призовного віку. 

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“Зловмисник пообіцяв “вирішити питання” з встановленням групи інвалідності чоловіку призовного віку. Вартість послуги – 15 тисяч доларів США. За ці гроші він мав вплинути на рішення МСЕК”, - йдеться у повідомленні.

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54-річного харків’янина затримали під час передачі грошей. Йому повідомили про підозру ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України.

Під час обшуків правоохоронці вилучили 15 тис. доларів, медичну документацію, мобільні телефони. Затриманому загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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