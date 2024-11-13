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ЦПД: Росії потрібно 4-6 років для наступу на країни Балтії

4-6 років — "той термін, який станеться, якщо в Європі не припинять вважати війну з росією не їх проблемою".

ЦПД: Росії потрібно 4-6 років для наступу на країни Балтії
Фото: mil.ru

Росіянам вдається переконувати Європу, що вони не хочуть напасти на них в майбутньому, водночас РФ готує наступ на країни Балтії, за нинішніх обставин, для цього Росії потрібно 4-6 років.

Про це у Телеграмі заявив керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко. 

За його словами, на жаль, росіянам зараз вдається переконувати Європу, що вони точно не хочуть на них напасти в майбутньому.  

"Звісно ж, вони насправді хочуть, шукають можливості знайти і накопичити ресурси, готуються і інформаційно атакують країни НАТО, аби послабити уряди політично, розбалансувати сам Альянс. А європейські політики в більшості не мають внутрішньої сили, аби говорити з європейськими суспільствами про реальну загрозу, не хочуть втрачати рейтинги за рішення по більшій мобілізації суспільств та економік", — ідеться у повідомленні. 

Коваленко наголошує, що зараз росіяни готують наступ проти країн Балтії, і за нинішніх обставин, 4-6 років — це той термін, який їм необхідний. "Той термін, який станеться, якщо в Європі не припинять вважати війну з росією не їх проблемою", — каже керівник ЦПД. 

"Європа нагадує страуса, що ховає голову від реальності, і задовольняється російською дезою про відсутність агресивних мотивів", — додає Коваленко.

  • Bloomberg із посиланням на дані литовської розвідки повідомляв, що Росія готується до тривалого військового протистояння з країнами-членами НАТО в регіоні Балтійського моря.
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