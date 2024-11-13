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Сили оборони: ворог змінив тактику на Времівському напрямку

Ситуація на півдні залишається напруженою.

Сили оборони: ворог змінив тактику на Времівському напрямку
Український військовослужбовець
Фото: Генштаб

На Времівському напрямку фронту декілька днів тому російські загарбники розпочали активні штурмові дії.

Про це повідомляє речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, пише "Укрінформ"

"На Времівському напрямку вже тривають активні російські штурми. Вже декілька днів вони проводять ці штурми. Намагаються вклинитись в нашу оборону. Намагаються захопити певні плацдарми. Сили оборони України проводять стабілізаційні дії, щоб, по-перше, зупинити, по-друге, не допустити подібних вклинень, тому на Времівському напрямку ситуація доволі складна і доволі динамічна", — каже Волошин.

Як розповідає військовий, окуанти на Времівському напрямку готувались до штурмів по півтора-два місяці на полігонах, які розташовані на тимчасово окупованих територіях Запорізької й Херсонської областей. Волошин підкреслює, що ці штурми не схожі на "м'ясні", адже російських штурмовиків прикривають дрони та бронетехніка.

"Бронетехніку зараз теж намагаються застосовувати не лише як транспортний засіб, а й так, щоб вона допомогала і підтримувала під час ведення штурмових дій", — додає речник.

За словами Волошина, на Гуляйпільскому та Оріхівському напрямках російські військові лише продовжують готуватись до активізації штурмових дій, проте щодня все одно проводять по кілька штурмів, намагаючись виявити вогневі засоби Сил оборони, щоб під час стандартного штурму завдавати по ним вогневе ураження.

Також військовий поінформував, що загальна ситуація на півдні фронту є достатньо напруженою.

  • На Времівському напрямку відбулось вісім боєзіткнень неподалік населених пунктів Рівнопіль, Новопіль, Трудове, Костянтинопольське та Макарівка. Шість атак ще відбивають українські захисники.
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