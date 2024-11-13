Російська армія обстріляла Куп'янськ на Харківщині, двоє людей поранені

Російська армія здійснила обстріл міста Куп'янськ Харківської області. Внаслідок обстрілу поранено двох людей, серед яких водій "швидкої".

Про це повідомляє прокуратура Харківської області.

"За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", — ідеться у повідомленні.

За даними слідства, 13 листопада близько 15:30 окупанти обстріляли м. Купʼянськ. Зафіксовано влучання по автомобілю швидкої медичної допомоги: поранено 66-річного водія.

Ще одне влучання зафіксовано по приватному житловому сектору. Там поранень зазнав 49-річний чоловік. Пошкоджено будинки.