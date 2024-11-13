Підозрюваного у вбивстві Фаріон залишили під вартою до 12 січня 2025 року

Він перебуватиме під вартою без права на заставу ще 60 діб.

Суд продовжив запобіжний захід підозрюваному у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон В’ячеславу Зінченку.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За клопотанням прокурорів Львівської обласної прокуратури Галицький районний суд міста Львова продовжив запобіжний захід підозрюваному в умисному вбивстві Ірини Фаріон. Він перебуватиме під вартою без права на заставу ще 60 діб - до 12 січня 2025 року включно", - йдеться в повідомленні.

Зінченко був затриманий у Дніпрі за місцем проживання у липні цього року і з того часу перебуває під вартою. Йому інкриміновано умисне вбивство (ч. 1 ст. 115 КК України).

Як повідомляє "Суспільне", судове засідання щодо продовження запобіжного заходу для Зінченка розпочалося о 15:05. Ще перед початком деякі присутні почали скандувати: "Свободу В'ячеславу Зінченку". Частина з них була одягнена у футболки: "За В'ячеслава Зінченка" та "Зінченко - невинний".

Прокурор зауважив, що строк дії запобіжного заходу для Зінченка завершується 17 листопада 2024 року, водночас строк досудового розслідування ухвалою слідчого судді було продовжено до 25 січня 2025 року. І за цей час завершити розслідування неможливо, адже ще тривають слідчі та процесуальні дії та не завершені усі експертизи.

"Під час досудового розслідування було зібрано ряд нових доказів, які дають підставу вважати підозру, вручену Зінченку, обґрунтованою. Зокрема, згідно з висновком портретознавчої експертизи, особа, яка зображена на фото в панамі, окулярах і червоній футболці, яка виходячи з показань свідків і проведених слідчих експериментів стріляла в Фаріон, це та сама особа, яка зображена на експериментальних взірцях. Це відеозаписи із судових засідань відносно Зінченка. Згідно з висновком експерта, Зінченко В'ячеслав і особа, зображена на фото — це одна і та сама особа. Одорологічна експертиза підтверджує, що запаховий слід з лавки належить Зінченку з ймовірністю 96,6%", - наголосив прокурор.

За його словами, ризики, які стали підставою для обрання запобіжного заходу - тримання під вартою без права внесення застави, - не змінились.

"Існує ризик, що підозрюваний у випадку зміни запобіжного заходу може переховуватися від органів досудового розслідування і суду. Окрім того, в останнього відсутнє постійне місце проживання на території Львова чи області, де здійснюється досудове розслідування і буде в подальшому судовий розгляд. Відповідно, нівелювати ризики переховування від органів досудового розслідування неможливо інакше, як шляхом продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - пояснив прокурор.

Після цього висловився Зінченко. Він заявив, що заперечує звинувачення.

"Вкотре я вже чую, що обґрунтована підозра, але хочу зазначити, що прямих доказів немає. Стосовно відео з місця злочину, я не розумію своєї причетності до нього. Стосовно портретної експертизи, згідно з якою було визнано, що це нібито я, там навіть візуально видно розбіжності. Зброя не знайдена. Тобто фактично прямих доказів моєї причетності немає. Я вину свою не визнаю", - сказав Зінченко.

Адвокат підозрюваного Ігор Сулима наголосив, що ризики, які навів прокурор, є безпідставними.

"Стосовно ризиків: по-перше Зінченко не переховувався ні від органів слідства, ні від прокуратури взагалі, він був затриманий в себе в дома, він не переховувався в конспіративних квартирах, не пробував виїжджати за межі України. Стосовно того, що слідство проводиться в місті Львові, шановний суд, він є громадянином України і на жодній сторінці КПК не вказано, що він має перебувати тільки в тому місці, де проводиться досудове розслідування або розгляд. В нього є постійне місце проживання, міцні соціальні зв'язки: матір, батько, який воює, і за таких обставин я вважаю, що твердження сторони обвинувачення є безпідставними апріорі", - зазначив Сулима.

Він закликав суд відмовити у продовженні клопотання щодо Зінченка. Однак у підсумку суд продовжив запобіжний захід для Зінченка - 60 діб без права внесення застави.

Вбивство Ірини Фаріон