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На Черкащині начальника виправної колонії підозрюють в організації “сходки” на території установи

Посадовця затримали. Також затримали “кримінального авторитета” та шістьох його спільників.

На Черкащині начальника виправної колонії підозрюють в організації “сходки” на території установи
Фото: прокуратура

Начальнику колонії повідомлено про підозру у сприянні проведення злочинного зібрання, «кримінальному авторитету» та шістьом його спільникам – в організації й участі у злочинному зібранні. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора. 

За даними слідства, раніше судимий житель Умані, який має авторитет і статус “смотрящого” у злочинному середовищі, у лютому 2024 року організував “сходку” на території установи. Її проведено за сприяння та надання всебічної допомоги начальником виправної колонії.

Злочинне зібрання організовано “кримінальним авторитетом” з волі для вирішення конфліктних ситуацій, розподілу та наповнення “общаку” грошима, отриманими за збут наркотичних речовин та від азартних ігор, а також розподілу сфер злочинного впливу, нав’язування злодійських правил і традицій.

Учасники “сходки” – особи з волі та в’язні віком від 33 до 56 років. Кожен з них мав високий статус у “злочинному світі”. Більшість є уродженцями Черкащини, а один родом з Києва.

На час цієї “сходки” троє відбували покарання за раніше вчинені злочини, решта – обвинувачувалися у злочинах. Йшлося про незаконне зберігання зброї, грабежі, угони транспортних засобів тощо. Організатору злочинного зібрання інкриміновано, зокрема, готування умисного вбивства та поширення злочинного впливу.

Усіх вісьмох фігурантів затримано у порядку ст. 208 КПК України.

Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

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