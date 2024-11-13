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Безугла і Савченко написали одна на одну заяви до СБУ

Савченко також звернулася в Держбюро розслідувань.

Безугла і Савченко написали одна на одну заяви до СБУ
Надія Савченко (архівне фото)
Фото: EPA/UPG

Колишня народна депутатка, військовослужбовиця Надія Савченко звернулася до Служби безпеки щодо нардепки Мар'яни Безуглої, яка раніше попросила спецслужбу перевірити її саму. 

13 листопада Савченко опублікувала у фейсбуці звернення до голови СБУ Василя Малюка та директора Державного бюро розслідувань Олексія Сухачова.

У своїй заяві Савченко закликала перевірити діяльність Безуглої на предмет державної зради та розголошення державної таємниці. Вона наголосила, що Безугла систематично публікує дані про обороноздатність ЗСУ, їх укомплектування, відомості про зосередження або відсутність військових на конкретних ділянках фронту тощо. На підтвердження слів Савченко навела кілька публікацій нардепки.

"Займіться депутатською роботою. Не заважайте військовим захищати Україну", – написала вона.

Фото: Надія Савченко /Facebook

Фото: Надія Савченко / Facebook

П'ять днів тому Безугла написала у фейсбуці, що "в мережі з’явилася інформація", що Савченко воює як командир роти в одній із бригад ТрО.  Нардепка звинуватила Савченко в прориві ворога, а також - закликала спецслужбу "звернути увагу" на рацію, яку використовує Савченко. 

"Це саме той варіант, який легко прослуховується росіянами", - заявила вона. Безугла закликала СБУ "звернути увагу та детально дослідити діяльність Савченко в ЗСУ".

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