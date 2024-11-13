За таку "послугу" чоловіки заплатили організатору по 10 000 доларів на криптогаманець.

На Одещині затримали автомобіль з водієм та вісьмома пасажирами, які планували перебратися до Молдови через протитранспортний рів за допомогою драбини.

"Охоронці держрубежу Подільського загону за допомогою технічних засобів виявили рух легковика в прикордонні. Водій та вісім чоловіків-пасажирів автомобілем намагались незаконно перетнути кордон", – йдеться у повідомленні пресслужби ДПСУ.

Жителі Київської, Одеської, Луганської, Кіровоградської та Полтавської областей мали намір потрапити до сусідньої Молдови. Для цього звернулися до організатора таких "поїздок", який за "послугу" зажадав на криптогаманець по 10 тис. доларів США з кожного.

Порушники за вказівкою організатора прибули до місця збору, де на них очікував пособник-водій. Останній попередньо придбав телескопічну драбину, щоб "клієнти" безпроблемно перетнули протитранспортний рів на кордоні.

"Під час затримання четверо чоловіків намагались втекти, однак прикордонники виявились спритнішими – затримали всіх", – зазначили у Службі.

Оскільки в діях водія вбачаються ознаки злочину, передбаченого ст. 332 КК України "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України", щодо нього направили повідомлення до Нацполіції.

На всіх утікачів складені протоколи про адмінправопорушення за ст.204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України", справи скерували до суду.