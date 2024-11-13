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У Севастополі вибухнув автомобіль окупанта, загинув капітан Чорноморського флоту

Окупаційна влада підозрює диверсію.

У Севастополі вибухнув автомобіль окупанта, загинув капітан Чорноморського флоту
Фото: соцмережі

У Севастополі вибухнув автомобіль окупанта – загинув капітан Чорноморського флоту. Про подію повідомляють близькі до російських силовиків телеграм-канали, а також місцевий гауляйтер Михайло Развожаєв. 

Як повідомляється, вибух стався у машині, де знаходився військовослужбовець. Автомобіль стояв припаркованим біля магазину. Очевидці кажуть, що загиблому водію відірвало ноги. 

“Причини вибуху слід встановити слідчим органам, але очевидно, що не можна виключати можливість диверсії”, – написав Развожаєв.

Телеграм-канали пишуть, що в автомобілі міг спрацювати саморобний вибуховий пристрій. 

Також, за даними росЗМІ, йдеться про начальника штабу 41-ї бригади ракетних кораблів і катерів Чорноморського флоту, капітана І рангу Валерія Транковського.

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