У Севастополі вибухнув автомобіль окупанта – загинув капітан Чорноморського флоту. Про подію повідомляють близькі до російських силовиків телеграм-канали, а також місцевий гауляйтер Михайло Развожаєв.

Як повідомляється, вибух стався у машині, де знаходився військовослужбовець. Автомобіль стояв припаркованим біля магазину. Очевидці кажуть, що загиблому водію відірвало ноги.

“Причини вибуху слід встановити слідчим органам, але очевидно, що не можна виключати можливість диверсії”, – написав Развожаєв.

Телеграм-канали пишуть, що в автомобілі міг спрацювати саморобний вибуховий пристрій.

Також, за даними росЗМІ, йдеться про начальника штабу 41-ї бригади ракетних кораблів і катерів Чорноморського флоту, капітана І рангу Валерія Транковського.