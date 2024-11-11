У жовтні в Криму зафіксовано 17 незаконних арештів

В тимчасово окупованому Криму продовжуються порушення росіянами прав людини.
Про це повідомляє Кримськотатарський Ресурсний Центр.
Зокрема, у жовтні було зафіксовано:
- 1 обшук - у будинку 53-річного Віталія Бурика, представника релігійної організації “Свідки Єгови”
- 9 затримань/утримань
- 9 допитів, опитувань і “бесід”
- 17 арештів
- 4 випадки порушення права на високий досяжний рівень фізичного та психічного здоров’я.
Уточнюється, що з 17 арештів у восьми випадках були заарештовані кримські татари.
Крім того, у жовтні 2024 року зафіксовано 19 випадків порушення права на справедливий суд, 10 – щодо кримських татар.