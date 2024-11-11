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У жовтні в Криму зафіксовано 17 незаконних арештів

З них вісім - щодо кримських татар.

У жовтні в Криму зафіксовано 17 незаконних арештів
У жовтні в Криму зафіксовано 17 незаконних арештів
Фото: КримSOS

В тимчасово окупованому Криму продовжуються порушення росіянами прав людини.

Про це повідомляє Кримськотатарський Ресурсний Центр.

Зокрема, у жовтні було зафіксовано:

  • 1 обшук - у будинку 53-річного Віталія Бурика, представника релігійної організації “Свідки Єгови”
  • 9 затримань/утримань
  • 9 допитів, опитувань і “бесід”
  • 17 арештів
  • 4 випадки порушення права на високий досяжний рівень фізичного та психічного здоров’я.

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Уточнюється, що з 17 арештів у восьми випадках були заарештовані кримські татари

Крім того, у жовтні 2024 року зафіксовано 19 випадків порушення права на справедливий суд, 10 – щодо кримських татар.

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