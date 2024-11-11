Сили оборони: ворог накопичує резерви в районі Часового Яру

Армія РФ накопичує резерви та готується відновити штурмові дії на Краматорському, Сіверському і Торецькому напрямках.

Про це у телеефірі розповіла речниця ОТУ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова, пише Укрінформ.

"На Торецькому напрямку кількість штурмів збільшилася. А у районі Часового Яру і на Сіверському напрямку досі залишається тенденція до того, що кількість штурмів зменшується. Наприклад, на Сіверському напрямку за минулу добу був усього 1 штурм", — каже речниця.

Крім того, ворог активізував штурмові дії на Торецькому напрямку.

"Ми бачимо, що на Торецькому напрямку знову відновилися динамічна ситуація. Зараз ворог намагається наступати малими піхотними групами, як і раніше. За минулу добу було 16 штурмів. І протягом минулої доби майже 90 осіб було знищено або поранено у самому Торецьку", — додає Бобовнікова.

Також в районі Часового Яру і на Сіверському напрямку російська армія збирає сили і накопичує резерви. Ймовірно, за деякий час кількість активних бойових дій і штурмів відновиться. Крім того, армія РФ наразі застосовує авіацію на всіх трьох напрямках.

"Буквально за сьогодні завдав ударів по Часовому Яру, Краматорську, а на Торецькому напрямку випустив 13 КАБів, у тому числі по Торецьку, Костянтинівці, і 9 ударів некерованими авіаракетами по населеному пункту Дружба", — каже вона.