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ДПСУ: ділянку дороги Одеса-Рені перекриють

На частині дороги встановлюватимуть обладнання для моніторингу руху транспортних засобів.

ДПСУ: ділянку дороги Одеса-Рені перекриють
Фото: ДПСУ

На транзитній ділянці автодороги Одеса-Рені у ніч на 12 листопада з 01:00 до 04:00 призупинять рух транспортних засобів.

Про це повідомляє ДПСУ.

"Згідно з інформацією, наданою молдовськими колегами, у період з 01:00 до 04:00 12 листопада 2024 року на транзитній ділянці проводитимуться роботи зі встановлення обладнання для моніторингу руху транспортних засобів", - повідомили у ДПСУ.

У зв’язку з цим переміщення легкових та вантажних автомобілів через контрольні пости "Маяки" та "Удобне" буде тимчасово призупинено.

Українців просять врахувати цю інформацію під час планування поїздок.

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