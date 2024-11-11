СБУ заявила про ліквідацію нових "схем для ухилянтів". Серед затриманих – посадовці МСЕК та ВЛК

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Служба безпеки та слідчі Національної поліції ліквідували нові схеми ухилення від мобілізації, які діяли у різних регіонах України. Серед затриманих посадовці МСЕК та лікарі ВЛК.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Серед затриманих – посадовці медико-соціальних експертних комісій та лікарень. За хабарі від 2 до 10 тис. доларів США вони допомагали військовозобов’язаним уникнути призову на підставі фіктивних медвисновків", — ідеться у повідомленні.

У Кропивницькому "на гарячому" затримано хірурга – члена ВЛК, коли він одержував хабар за безпідставне визнання призовника непридатним до служби.

Фото: СБУ

У Дніпропетровській області правоохоронці викрили очільницю відділення місцевої лікарні, яка брала хабарі за діагностику тяжких захворювань у близьких родичів військовозобов’язаних. Це дозволяло ухилянтам втекти від мобілізації за кордон.

Фото: СБУ

На Харківщині підозру отримала ще одна посадовиця МСЕК, учасниця масштабної схеми ухилення від призову, яку Служба безпеки викрила у жовтні цього року. На посаді лікаря-реабілітолога, вона фальсифікувала історію хвороб своїх клієнтів для призначення інвалідності.

Фото: СБУ

За викритими фактами фігурантам повідомлено про підозру (відповідно до вчинених злочинів) за такими статтями Кримінального кодексу України:

▪️ ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, вчинене за попередньою змовою групою осіб);▪️ ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою у великому розмірі);▪️ чч. 3, 4 ст. 358 (підроблення документів, використання підроблених документів, вчинені за попередньою змовою групою осіб);▪️ ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом).

Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.