Без зайвих довідок: як нові правила спрощують доступ до реабілітаційних засобів для людей з інвалідністю

Війна в Україні, яку розв’язала рф, на жаль кожен день збільшує кількість людей з інвалідністю. Це, як військові, які отримали поранення на фронті, так і цивільні люди, які потерпають від обстрілів в тилу. Держава забезпечує їх всім необхідним для реабілітації після лікування. Але окремі процедури цього процесу дотепер були достатньо складними та зарегульованими.

Фото: Наталія Назаренко для LB.ua Поранений військовослужбовець

Наприкінці жовтня уряд змінив правила отримання засобів реабілітації для людей з інвалідністю. В урядову Постанову №321 від 05.04.2012 внесли низку змін, які мають полегшити доступ людей, що потребують реабілітації, до необхідних засобів реабілітації і зменшити кількість бюрократичних перешкод, на які вони скаржились. Розповідаємо, що саме тепер змінилося:

1) Компенсація без зайвих довідок:

Раніше людині з порушеннями слуху або зору для отримання компенсації за самостійно придбані слухові апарати, тактильні палиці або окуляри потрібно було отримувати висновок медичної комісії. Тепер цю норму змінили - їм достатньо буде надати документи з Медико-соціальної або Лікарсько-консультативної комісії, що підтверджують інвалідність, що значно скоротить час оформлення.

2) Спрощений механізм заміни пошкоджених засобів.

Війна вносить свої корективи в життя тих людей, які вже давно користуються засобами реабілітації. Вони можуть втратити або пошкодити свої засоби реабілітації саме через бойові дії. Іноді їх навіть викрадають разом з іншими речами.

Нові зміни передбачають, якщо засоби реабілітації було втрачено або пошкоджено через непередбачувані обставини (такі як, бойові дії), їх можна замінити за спрощеною процедурою, подавши лише підтверджуючі документи. Раніше це вимагало значно більше часу та зусиль.

3) Обслуговування протеза без медичних висновків.

Під час експлуатації протеза, він потребує додаткового обслуговування та заміни деяких частин. В першу чергу мова йде про куксоприймач. Це верхня частина протеза, яка виготовляється протезистом індивідуально під кожного пацієнта та може перероблятися, залежно від зміни антропометричних даних кінцівки пацієнта. Адже у перший рік після ампутації об'єм кукси може змінюватися кілька разів.

Раніше існувала вимога щодо отримання висновку медичних комісій для заміни чи ремонту засобів реабілітації. Це створювало додаткові труднощі для людей, оскільки не завжди МСЕКи, ЛКК чи ВЛК швидко реагували на такі звернення.

Відтепер, якщо вартість зміни куксоприймача відбувається в рамках 15% від вартості первинного виробу, то вона проводиться за спрощеною процедурою, без необхідності отримання висновку медичної комісії. А викликано це було тим, що раніше окремі підприємства зловживали такою можливістю і проводили заміну кусоприймача з завищенням вартості відповідних робіт або робили це у зв'язку з виконанням робіт неналежної якості. Після внесення змін, рішення про заміну може прийняти підприємство, яке виготовляє та ремонтує протез. Це надасть можливість людині з інвалідністю, за необхідності, 5-6 разів за строк експлуатації протеза без зайвих витрат часу поміняти куксоприймач й більш комфортно користуватись протезом.

4) Більше можливостей для вибору підвидів протезів.

Бувають випадки, коли медична комісія не може точно визначити який саме підвид протеза потрібен тій чи іншій людині. Адже тільки кваліфікований і досвідчений протезист чи лікар-реабілітолог може дати більш фахову оцінку і здійснити підбір протезу чи іншого засобу реабілітації.

Після нинішніх змін, з’явиться більша варіативність для призначень. У випадку, коли лікарі на комісії вказали лише вид необхідного протезу, його підвид і конкретну комплектацію тепер буде визначати протезист або фахівець з реабілітації безпосередньо на підприємстві. Це допоможе спростити процес для людини, оскільки не потрібно додатково звертатися до медичної комісії за уточненням.

5) Облік благодійної допомоги.

Буває так, що людина з інвалідністю отримує засіб для реабілітації коштом благодійної допомоги або за рахунок місцевого бюджету. Якщо про це немає відомостей у держави, то на таку людину будуть закладати кошти в бюджеті. Тобто створюється дублювання державного забезпечення. У випадках, коли людина з інвалідністю вже отримала допомогу, яка її повністю влаштовує необхідно надати якісну послугу щодо обслуговування вже отриманого виробу, або використати ці кошти на допомогу іншим людям, що потребують забезпечення.

Відтепер місцеві органи влади мають інформувати Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю, якщо людина з інвалідністю отримала засоби реабілітації за рахунок місцевого бюджету або як благодійну допомогу. Це дозволить уникнути дублювання витрат, більш ефективно використовувати бюджетні кошти та краще забезпечити засобами реабілітації інших людей з інвалідністю.

Також до постанови додали ще декілька змін. Наприклад, уточнили, які саме документи потрібно подавати, щоб стати на облік і отримати засоби реабілітації або компенсацію. Це має допомогти уникнути помилок та затримок через чіткіші вимоги до переліку документів й прискорити процес отримання допомоги.

Наша головна мета — відновлення воїнів, які боронили Україну та отримали важкі поранення, а також цивільних, які постраждали через бойові дії, оскільки інвалідність або втрата кінцівки — це не вирок. Держава піклується про своїх громадян і робить все, щоб вони могли адаптуватись до повноцінного життя в комфортних умовах. Усі ці зміни покликані спростити отримання засобів реабілітації, а також забезпечити справедливий доступ до допомоги та максимально ефективно використовувати наявні ресурси.