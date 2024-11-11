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ГУР: на території Молдови впали російські дрони-приманки

За даними розвідки, протягом жовтня 2024 року росія застосувала проти України понад 2000 БпЛА.

ГУР: на території Молдови впали російські дрони-приманки
російський дрон-приманка
Фото: ГУР МО

На території Молдови 10 листопада впали два російські фальш-дрони без бойової частини, які РФ масово застосовує під час повітряних атак проти України.

Про це повідомляє Генеральне управління розвідки Міністерства оборори України.

У розвідці зазначають, що впродовж жовтня 2024 року Росія застосувала проти України понад 2000 БпЛА. Майже половина з цих безпілотників — фальш-цілі, якими Росія намагається відволікти увагу та перевантажити українську ППО.

"Пародія" - один із основних дронів-приманок, які агресор масово застосовує у повітряних атаках. Ці БПЛА не мають бойової частини. Вони набагато менші та дешевші за shahed-136/ґерань-2, але завдяки лінзі Люнеберга радіолокаційно імітують їх", — розповідають в ГУР МО.

Дослідження російських "пародій” засвідчило, що навіть примітивний "фанерний" дрон Росія не здатна виготовити самостійно.

До слова, модуль польотного контролера "пародії" містить компоненти, виготовлені компаніями з КНР (Ebyte, Jiashan Jinchang Electron, Yangzhou Yangjie Electronic Technology), США (Texas Instruments, Cypress Semiconductor, InvenSense), Швейцарії (STMicroelectronics) та Тайваню (SONiX Technology).

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