На Харківщині оголосили примусову евакуацію всього населення із 10 населених пунктів.
Про це розповів начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Оголошуємо примусову евакуацію всього дорослого населення з 10 населених пунктів Борівської громади, в тому числі і селище Борова", зазначив він і додав, що лише за минулу добу окупанти застосували проти беззбройних жителів Харківщини 5 керованих авіабомб та 3 FPV-дрони, 1 "шахед".
Із 10 вересня в результаті евакуаційних заходів вже евакуювали в безпечні місця:
- більше 5300 жителів населених пунктів на Куп’янському напрямку, з них 251 дитину.
- 1181 місцевий житель селищ та сіл з Борівського напрямку, з них 137 дітей.
Харківська ОВА забезпечила в місцях тимчасового розселення 2 000 ліжок для евакуйованих людей. За потреби їх кількість оперативно збільшать.
- Станом на 9 листопада ще 7888 жителів населених пунктів по Куп‘янському напрямку підлягали евакуації.