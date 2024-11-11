Чому «мирний план» радників Трампа не спрацює
Чому «мирний план» радників Трампа не спрацює
«Закон про дрова»: навіщо, хто ініціатор і кого каратимуть
«Закон про дрова»: навіщо, хто ініціатор і кого каратимуть
100 відтінків самотності: коли вона загрожує здоров'ю навіть молоді і які можуть бути «ліки»
100 відтінків самотності: коли вона загрожує здоров'ю навіть молоді і які можуть бути «ліки»
Сікорський після перемоги Трампа: "Європа має терміново взяти більшу відповідальність за свою безпеку"
Сікорський після перемоги Трампа: "Європа має терміново взяти більшу відповідальність за свою безпеку"
WP: Трамп провів розмову з Путіним. Закликав не загострювати війну в Україні
WP: Трамп провів розмову з Путіним. Закликав не загострювати війну в Україні
Київміськбуд не впав, але й не вистояв. За що платять кияни, даруючи гроші столичному забудовнику
Київміськбуд не впав, але й не вистояв. За що платять кияни, даруючи гроші столичному забудовнику
Світлана Краковська: «Маємо просто визнати — ми вже живемо в іншому кліматі»
Світлана Краковська: «Маємо просто визнати — ми вже живемо в іншому кліматі»
Прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска прооперували
Прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска прооперували
Железняк анонсував подання в Раду законопроєкту про декриміналізацію порно
Железняк анонсував подання в Раду законопроєкту про декриміналізацію порно
ГоловнаСуспільствоВійна

На Харківщині оголосили примусову евакуацію всього населення із 10 населених пунктів

Із Куп'янського напрямку вже евакуювали більше 5300 жителів.

На Харківщині оголосили примусову евакуацію всього населення із 10 населених пунктів
Поліція продовжує допомагати евакуюватись мирним мешканцям Куп’янського району Харківщини
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

На Харківщині оголосили примусову евакуацію всього населення із 10 населених пунктів. 

Про це розповів начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Оголошуємо примусову евакуацію всього дорослого населення з 10 населених пунктів Борівської громади, в тому числі і селище Борова", зазначив він і додав, що лише за минулу добу окупанти застосували проти беззбройних жителів Харківщини 5 керованих авіабомб та 3 FPV-дрони, 1 "шахед".

Із 10 вересня в результаті евакуаційних заходів вже евакуювали в безпечні місця:

  • більше 5300 жителів населених пунктів на Куп’янському напрямку, з них 251 дитину. 
  • 1181 місцевий житель селищ та сіл з Борівського напрямку, з них 137 дітей. 

Харківська ОВА забезпечила в місцях тимчасового розселення 2 000 ліжок для евакуйованих людей. За потреби їх кількість оперативно збільшать.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies