Із Куп'янського напрямку вже евакуювали більше 5300 жителів.

На Харківщині оголосили примусову евакуацію всього населення із 10 населених пунктів.

Про це розповів начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Оголошуємо примусову евакуацію всього дорослого населення з 10 населених пунктів Борівської громади, в тому числі і селище Борова", зазначив він і додав, що лише за минулу добу окупанти застосували проти беззбройних жителів Харківщини 5 керованих авіабомб та 3 FPV-дрони, 1 "шахед".

Із 10 вересня в результаті евакуаційних заходів вже евакуювали в безпечні місця:

більше 5300 жителів населених пунктів на Куп’янському напрямку, з них 251 дитину.

1181 місцевий житель селищ та сіл з Борівського напрямку, з них 137 дітей.

Харківська ОВА забезпечила в місцях тимчасового розселення 2 000 ліжок для евакуйованих людей. За потреби їх кількість оперативно збільшать.