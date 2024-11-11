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На Сумщині армія окупантів вбила людину та ще одну поранила

Загалом по області за добу окупанти завдали 281 удару.

На Сумщині армія окупантів вбила людину та ще одну поранила
Наслідки обстрілу на Сумщині
Фото: Нацполіція

Армія Росії за добу вбила людину та ще одну поранила на Сумщині. Внаслідок атак загинув 52-річний чоловік, 58-річна жінка отримала поранення, пошкоджено шість приватних будинків та складське приміщення.

Про це пише пресслужба Нацполіції.

За минулу добу російські окупанти з різних видів зброї обстріляли 35 населених пунктів Сумської області. Загалом нарахували 281 удар.

Наслдіки обстрілу Сумщини
Фото: Нацполіція
Наслдіки обстрілу Сумщини
Наслідки атаки на Сумщині
Фото: Нацполіція
Наслідки атаки на Сумщині
Наслідки атаки на Сумщині
Фото: Нацполіція
Наслідки атаки на Сумщині

За цими фактами слідчі розпочали кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України "Порушення законів та звичаїв війни".

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