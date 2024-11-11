Загалом по області за добу окупанти завдали 281 удару.

Армія Росії за добу вбила людину та ще одну поранила на Сумщині. Внаслідок атак загинув 52-річний чоловік, 58-річна жінка отримала поранення, пошкоджено шість приватних будинків та складське приміщення.

Про це пише пресслужба Нацполіції.

За минулу добу російські окупанти з різних видів зброї обстріляли 35 населених пунктів Сумської області. Загалом нарахували 281 удар.

Фото: Нацполіція Наслдіки обстрілу Сумщини

Фото: Нацполіція Наслідки атаки на Сумщині

Фото: Нацполіція Наслідки атаки на Сумщині

За цими фактами слідчі розпочали кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України "Порушення законів та звичаїв війни".