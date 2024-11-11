Армія Росії за добу вбила людину та ще одну поранила на Сумщині. Внаслідок атак загинув 52-річний чоловік, 58-річна жінка отримала поранення, пошкоджено шість приватних будинків та складське приміщення.
Про це пише пресслужба Нацполіції.
За минулу добу російські окупанти з різних видів зброї обстріляли 35 населених пунктів Сумської області. Загалом нарахували 281 удар.
За цими фактами слідчі розпочали кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України "Порушення законів та звичаїв війни".