На фронті відбулося 160 боєзіткнень, майже третина із них – на Курахівському напрямку

На Покровському напрямку захисники зупинили 35 штурмових і наступальних дій ворога, на Курахівському – 48.

Розпочалась дев’ятсот дев’яносто друга доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 160 бойових зіткнень.

Про це повідомив Генштаб.

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили одну артилерійську систему та шість районів зосередження особового складу та техніки російських загарбників.

На Харківському напрямку ворог шість разів штурмував у районах населених пунктів Стариця та Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося три атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Кіндрашівки, Загризового та Зеленого Гаю.

На Лиманському напрямку ворог атакував шість разів. Намагався просунутись уперед поблизу населених пунктів Греківка, Терни, Торське та Серебрянка.

Оборонці української землі стримували натиск ворога на Сіверському напрямку де було відбито одну атаку противника в районі Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку зафіксовано три боєзіткнення в районах Ступочок та Часового Яру.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 16 атак неподалік Торецька та Щербинівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 35 штурмових і наступальних дій агресора в районах Миролюбівки, Променя, Григорівки, Селидового, Лисівки, Сухого Яру та Петрівки.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 48 атак позицій наших військ поблизу населених пунктів Іллінка, Воздвиженка, Новоселидівка, Новодмитрівка, Сонцівка, Максимільянівка, Антонівка, Дальнє та Катеринівка. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах населених пунктів Антонівка та Іллінка.

На Времівському напрямку противник здійснив 13 штурмів наших позицій у районах Трудового, Констянтинопольського, Успенівки та Макарівки. Активно задіював для ударів на напрямку штурмову і бомбардувальну авіацію.

На Оріхівському напрямку окупанти двічі атакували в напрямку Новоандріївки та Малої Токмачки, отримали жорстку відсіч, зазнали втрат.

На Придніпровському напрямку російські загарбники штурмували позиції наших підрозділів сім разів, успіху ці дії їм не принесли.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території Росії активно застосовує артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів.

Триває операція в Курській області. За наявною інформацією ворожа авіація за минулу добу завдала 26 ударів із застосуванням 48 КАБів по своїй території.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару із застосуванням двох ракет, а також 70 авіаударів, скинув 142 КАБ, застосував 1538 дронів-камікадзе. Крім цього, здійснив 4697 обстрілів, з них 77 з реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Яструбине, Піщане, Береза, Нова Січ, Хотінь, Олександрівка, Яблунівка, Новеньке, Басівка, Харків, Вільча, Греківка, Вільхуватка, Берестове, Сіверськ, Миколаївка, Слов’янськ, Часів Яр, Торецьк, Костянтинівка, Щербинівка, Лисівка, Котлине, Суха Балка, Олександропіль, Курахове, Катеринівка, Романівка, Дачне, Андріївка, Зелене Поле, Новодарівка, Велика Новосілка, Темирівка, Ольгівка.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.