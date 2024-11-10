За день Сумщина зазнала 105 обстрілів з боку окупантів

Під ворожий вогонь потрапили 12 громад.

LB.ua в Google News

Велика Писарівка на Сумщині після обстрілів, фото ілюстративне

10 листопада росіяни 105 разів обстріляли Сумщину.

Про це повідомила обласна військова адміністрація.

Зафіксовано 257 вибухів. Обстрілів зазнали Сумська, Миколаївська, Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Шалигинська, Есманьська, Середино-Будська, Свеська, Зноб-Новгородська громади.

У Хотінській і Сумській ОТГ через обстріл пошкоджені приватні житлові будинки.

У Свеській громаді одна людина загинула, ще одна поранена.