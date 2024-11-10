За день Сумщина зазнала 105 обстрілів з боку окупантів

10 листопада росіяни 105 разів обстріляли Сумщину.
Про це повідомила обласна військова адміністрація.
Зафіксовано 257 вибухів. Обстрілів зазнали Сумська, Миколаївська, Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Шалигинська, Есманьська, Середино-Будська, Свеська, Зноб-Новгородська громади.
У Хотінській і Сумській ОТГ через обстріл пошкоджені приватні житлові будинки.
У Свеській громаді одна людина загинула, ще одна поранена.
- Очільниця громади раніше того ж дня повідомляла про трьох поранених в ОТГ.