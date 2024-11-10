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За день Сумщина зазнала 105 обстрілів з боку окупантів

Під ворожий вогонь потрапили 12 громад.

За день Сумщина зазнала 105 обстрілів з боку окупантів
Велика Писарівка на Сумщині після обстрілів, фото ілюстративне
Фото: надано Оксаною Ковальовою

10 листопада росіяни 105 разів обстріляли Сумщину.

Про це повідомила обласна військова адміністрація.

Зафіксовано 257 вибухів. Обстрілів зазнали Сумська, Миколаївська, Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Шалигинська, Есманьська, Середино-Будська, Свеська, Зноб-Новгородська громади.

У Хотінській і Сумській ОТГ через обстріл пошкоджені приватні житлові будинки.

У Свеській громаді одна людина загинула, ще одна поранена.

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