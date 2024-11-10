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Зеленський розповів про підготовку нових пакетів допомоги від партнерів - США, Литви

Також він подякував партнерам за уже надану підтримку.

Зеленський розповів про підготовку нових пакетів допомоги від партнерів - США, Литви
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Володимир Зеленський анонсував нові пакети допомоги Україні від партнерів.

Про це він розповів у вечірньому відеозверненні 10 листопада.

Президент, зокрема, відзначив допомогу Франції ракетами і продовження тренувань військових. 

Також триває робота зі США і Литвою.

«Ми працюємо з нашими партнерами із Сполучених Штатів Америки над новими оборонними пакетами, які підтримують нашу систему ППО. І це те, що вкрай необхідно перед зимою, в умовах постійних російських ударів. Ми потребуємо реального прогресу й щодо далекобійності. Є рішення, яке дозволяє американським підрядникам працювати в Україні для ремонту й обслуговування техніки... Зараз готується новий військовий пакет від Литви. Також працюємо разом над залученням коштів для закупівлі зброї й виробництва в Україні», - сказав глава держави.

Крім того, Зеленський подякував Канаді за спільну роботу над постачанням додаткових систем ППО Nasams, Британії – за нові санкцій проти Росії.

«Швеція – є нові рішення і в цивільній підтримці, і у військовій, зокрема для нашої морської безпеки», - додав український президент.

  • У Міноборони Франції заявили про підготовку додаткової партії  для України  далекобійних ракет SCALP і ракет Mistral для ППО.
  • Британія запровадила найбільший пакет санкцій проти Росії за 18 місяців. Вони націлені на компанії та фізособи, залучені у війну в Україні, групи африканських найманців і причетних до атаки нервово-паралітичною речовиною “Новачок”.
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