Франція готує для України додаткову партію далекобійних ракет SCALP і ракет Mistral

У міноборони Франції також підтвердили плани щодо довгострокової підтримки України.

У Міноборони Франції заявили про підготовку додаткової партії для України далекобійних ракет SCALP і ракет Mistral для ППО.

Про це повідомив міністр збройних сил Франції Себастьєн Лекорню в інтерв’ю виданню Le Journal du Dimanche, пише "Мілітарний".

"Ми знову постачатимемо ракети Mistral, зокрема, для захисту зон бойових дій. А щоб Україна могла завдавати удари за лінією фронту, в останні кілька днів я підписав нову передачу близько десяти ракет Scalp", – заявив Лекорню.

Лекорню підтвердив плани щодо довгострокової підтримки України. За його словами, Франція повинна продовжувати зміцнювати українську армію навіть коли бойові дії зупиняться.

Також влада Франції продовжить підготовку військовослужбовців Сил оборони України на своїх полігонах.

"Ми повинні підтримувати нашу допомогу на довгостроковій основі, тому що саме це дасть змогу українській владі розглянути політичні рішення, коли вона вирішить це зробити", – додав Лекорню.

Літаки українських Повітряних сил вже тривалий час застосовують французькі крилаті ракети SCALP EG для ураження важливих військових об’єктів окупантів.

Для цього українські літаки Су-24М/МР адаптували до використання такого далекобійного авіаційного озброєння. Аналогічні крилаті ракети авіаційного базування України надала і Велика Британія.

Авіаційна ракета класу "повітря-земля" дальньої дії Storm Shadow/SCALP EG призначена для подолання систем ППО та знищення важливих стаціонарних і нерухомих цілей, зокрема бункерів. Ракета має довжину 5,1 метра, з масою польоту до 1300 кг, а маса її бойової частини – 450 кг.

Франція планує передати Україні 12 артилерійських систем Caesar за гроші із заморожених активів РФ.