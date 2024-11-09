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WSJ: США надсилають Україні понад 500 ракет-перехоплювачів для NASAMS та Patriot

США також розглядають й інші варіанти допомоги Україні, наприклад, викуп зброї в інших країн.

WSJ: США надсилають Україні понад 500 ракет-перехоплювачів для NASAMS та Patriot
Фото: Twitter / Мартін Єгер

Пентагон надішле в Україну понад 500 ракет-перехоплювачів для системи протиракетної оборони Patriot і та зенітно-ракетної системи NASAMS. 

Про це пише The Wall Street Journal.

Трамп пообіцяв припинити війну в Україні ще до вступу на посаду. Хоча новообраний президент не озвучив плану, як це зробити, представники адміністрації Байдена побоюються, що нова адміністрація скоротить постачання зброї до України

Представники адміністрації Байдена сподіваються дати Україні сильнішу позицію на переговорах і зміцнити її оборону. За словами представника Пентагону, перед виборами адміністрація мала на меті доставити решту допомоги Україні до квітня. Цей графік набув нової терміновості після виборів.

За словами високопоставленого американського чиновника, у відповідь на посилення російських безпілотників і ракетних атак Пентагон надсилає до України понад 500 ракет-перехоплювачів для системи протиракетної оборони Patriot і вдосконаленої зенітно-ракетної системи Nasams. Ці постачання повинні задовольнити потреби протиповітряної оборони України до кінця цього року.

Постачання зброї в Україну зазвичай тривають тижні або навіть місяці, і, як сказав американський чиновник у коментарі виданню, заплановане збільшення постачань зброї, зокрема засобів ППО, викликає "велике занепокоєння". 

За словами чиновника, США також розглядають й інші варіанти допомоги Україні, наприклад, викуп зброї в інших країн.

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