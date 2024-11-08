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Пентагон скасовує заборону підрядникам в Україні ремонтувати зброю, яку постачає США, - Reuters

Підрядники будуть розташовані далеко від лінії фронту.

Пентагон скасовує заборону підрядникам в Україні ремонтувати зброю, яку постачає США, - Reuters
Винищувачі F-16
Фото: ОПУ

Адміністрація президента Байдена вирішила дозволити американським оборонним підрядникам працювати в Україні.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела.

“Наявність невеликої кількості підрядників в Україні, які проводять технічне обслуговування далеко від лінії фронту, допоможе забезпечити можливість швидкого ремонту обладнання, наданого США, у разі пошкодження та надання технічного обслуговування за потреби”, - розповів американський чиновник на умовах анонімності.

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Підкреслюється, що підрядники не будуть брати участь у бойових діях.

Таке рішення є значною зміною політики, яка спрямована на допомогу Києву у боротьбі з Росією.

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