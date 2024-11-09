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Трамп подолав позначку у 300 голосів виборників: підтверджено перемогу у Неваді

Залишився один штат, результат в якому досі не оголошено у ЗМІ.

Трамп подолав позначку у 300 голосів виборників: підтверджено перемогу у Неваді
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Попри очевидність перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США, підрахунок голосів та підбиття підсумків в окремих штатах триває. Лише на четвертий день ЗМІ змогли підтвердити, що республіканець отримав шість голосів виборників від Невади - штату, який перед стартом голосування вважався одним із ключових.

За даними Reuters, таким чином Трамп подолав позначку у 300 голосів, як і під час виборів у 2016 році. Наразі його результат складає 301 виборник і, з великою долею ймовірності, поліпшиться до рекордних для нього 312. В Аризоні, єдиному штаті поки без результату, республіканець веде з досить комфортним відривом. 

Якщо це станеться, Трамп зафіксує перемогу в усіх "штатах, що коливаються" - несподіване домінування, яке перекреслює усі твердження соціологів про "щільні перегони", що лунали напередодні 5 листопада. 

Засідання Колегії виборників призначене на 17 грудня, після чого 6 січня 2025 року результати буде затверджено у Конгресі. Інавгурація Трампа відбудеться 20 січня. 

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