Урсула фон дер Ляєн обговорила з Трампом імпорт зрідженого природного газу із США до Європи

Урсула фон дер Ляєн провела телефонну розмову із Дональдом Трампом, який виграв президентські перегони в США.

Про це повідомляє Bloomberg.

Фон дер Ляєн повідомила, що однією з тем розмови був імпорт зрідженого природного газу (ЗПГ) до Європи із США.

“Ми все ще отримуємо багато ЗПГ через Росію, з Росії. А чому б не замінити його американським ЗПГ, який дешевший і знижує наші ціни на енергоносії”,- сказала фон дер Ляєн.

Втім, під час спілкування співрозмовники не дуже заглиблювались у цю тему.

Зазначається, що США вже є найбільшим постачальником ЗПГ в Європу, водночас імпорт з Росії залишається на другому місці.

Відповідно до даних відстеження суден, зібраних Bloomberg, цього року Західна Європа вже закупила в Росії більше ЗПГ, ніж за весь 2023 рік. Поставки переважно прямують до Франції, Іспанії та Бельгії. Частково це пов’язано з довгостроковими контрактами на постачання.