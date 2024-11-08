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Урсула фон дер Ляєн обговорила з Трампом імпорт зрідженого природного газу із США до Європи

Таким чином можна буде замінити газ із Росії.

Урсула фон дер Ляєн обговорила з Трампом імпорт зрідженого природного газу із США до Європи
Танкер із ЗПГ
Фото: EPA/UPG

Урсула фон дер Ляєн провела телефонну розмову із Дональдом Трампом, який виграв президентські перегони в США.

Про це повідомляє Bloomberg.

Фон дер Ляєн повідомила, що однією з тем розмови був імпорт зрідженого природного газу (ЗПГ) до Європи із США.

“Ми все ще отримуємо багато ЗПГ через Росію, з Росії. А чому б не замінити його американським ЗПГ, який дешевший і знижує наші ціни на енергоносії”,- сказала фон дер Ляєн.

Втім, під час спілкування співрозмовники не дуже заглиблювались у цю тему. 

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Зазначається, що США вже є найбільшим постачальником ЗПГ в Європу, водночас імпорт з Росії залишається на другому місці. 

Відповідно до даних відстеження суден, зібраних Bloomberg, цього року Західна Європа вже закупила в Росії більше ЗПГ, ніж за весь 2023 рік. Поставки переважно прямують до Франції, Іспанії та Бельгії. Частково це пов’язано з довгостроковими контрактами на постачання.

  • Газові сховища ЄС вже заповнені на 95% - це більше, ніж необхідний показник. На кінець жовтня у сховищах близько 100 млрд кубометрів газу, що відповідає третині річних потреб.
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