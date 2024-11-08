Боррель вважає, що Україна має бути за столом геополітичної гри, а не в «меню»

Ситуація у світі вимагає від Європи та України єдності і вони мають перебувати за столом світової геополітичної гри, а не у її меню.

Таку заяву зробив глава євродипломатії Жозеп Боррель перед початком неформальної зустрічі Європейської ради, повідомляє «Укрінформ».

«Якщо ви не перебуваєте за столом, - ви опинитеся у меню. Якщо ви не знаходитеся за столом геополітичної гри, - ви будете у її меню. Те саме можна сказати про Україну: Україна має бути за столом, а не в меню. Тож ми маємо продовжувати підтримувати незалежність та суверенітет України. Щоб не трапилося, ми маємо продовжувати виконувати наші зобов’язання перед Україною», - сказав Боррель.

Дипломат наголосив на єдності європейської спільноти, яка дозволить піклуватися про незалежність, економічну безпеку та про відносини з Китаєм.

«Очевидно, що якщо США мають якісь специфічні ідеї щодо найбільш важливих сценаріїв у світі - в Україні, на Близькому Сході, у відносинах з Китаєм - це вимагає від ЄС чіткого розуміння своєї місії. І ця місія - розбудовувати себе як (світову) силу, як суверенного суб’єкта, здатного діяти, а не передавати нашу безпеку на аутсорсинг будь-кому. Тому що ніхто не буде піклуватися про нашу безпеку», - вважає високий представник.

Боррель також сказав, що «єдиний рецепт для Європи, щоб вижити, - це бути більш об’єднаною».

«Будувати сильнішу Європу, суверенну Європу, яка може відповідати на виклики у світі без «аутсорсингу» в нашій безпеці від будь-кого іншого. Ми маємо забезпечити нашу власну безпеку, безумовно, покладаючись на НАТО, але розбудовуючи більше власних спроможностей», - додав глава євродипломатії.

Боррель також повідомив, що має намір відвідати Україну, аби з керівництвом держави обговорити питання подальшої підтримки.

Щодо результатів виборів у США, які можуть вплинути на безпекову ситуацію на континентів, то дипломат відзначив, що «що б не трапилося в США, в нас є наші інтереси, наші цінності».

«Безумовно, США - один з наших найбільш важливих партнерів. Це факт, історичний, культурний, економічний факт. Подобається це вам або ні, США є нашим найбільш важливим партнером – економічно, політично, культурно, лінгвістично, - історія встановила зв’язки між нами. Ми не хочемо цього змінювати. Ми хочемо продовжувати бути сильним партнером для США. Але якщо ми будемо фрагментовані та розділені - ми цього не зможемо зробити», - сказав Боррель.