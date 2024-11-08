Губернатор Каліфорнії протистоятиме “незаконним діям” Трампа

Американський штат Каліфорнія планує протистояти “незаконним діям” республіканця Дональда Трампа, який переміг на виборах президента США 5 листопада 2024 року.

Про це заявив губернатор штату, демократ Гевін Ньюсом.

Політик скликав екстрену спеціальну сесію, щоб допомогти зміцнити “наші правові ресурси та захистити нашу державу від будь-яких незаконних дій нової адміністрації Трампа”.

“Чи то наші фундаментальні громадянські права, репродуктивна свобода чи боротьба зі зміною клімату – ми відмовляємось повернути годинник назад і дозволити нападам на наші цінності та закони”, ‒ написав він на соцплатформі X.

“Каліфорнія готова до бою”, ‒ додав Ньюсом.

California is ready to fight.



I just called an emergency special session to help bolster our legal resources and protect our state against any unlawful actions by the incoming Trump Administration.



Whether it be our fundamental civil rights, reproductive freedom, or climate… pic.twitter.com/fIBPKsehot — Gavin Newsom (@GavinNewsom) November 7, 2024

Голова ради Федерального резерву США Джером Паувелл став першим державним службовцем у Вашингтоні, який публічно заявив про намір опиратися впливу обраного президента Дональда Трампа та боротися за збереження незалежності своєї інституції.