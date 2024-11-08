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Губернатор Каліфорнії протистоятиме “незаконним діям” Трампа

Гевін Ньюсом скликав екстрену спеціальну сесію, щоб допомогти зміцнити правові ресурси американського штату.

Губернатор Каліфорнії протистоятиме “незаконним діям” Трампа
Губернатор Каліфорнії, демократ Гевін Ньюсом
Фото: EPA/UPG

Американський штат Каліфорнія планує протистояти “незаконним діям” республіканця Дональда Трампа, який переміг на виборах президента США 5 листопада 2024 року.

Про це заявив губернатор штату, демократ Гевін Ньюсом.

Політик скликав екстрену спеціальну сесію, щоб допомогти зміцнити “наші правові ресурси та захистити нашу державу від будь-яких незаконних дій нової адміністрації Трампа”.

“Чи то наші фундаментальні громадянські права, репродуктивна свобода чи боротьба зі зміною клімату – ми відмовляємось повернути годинник назад і дозволити нападам на наші цінності та закони”, ‒ написав він на соцплатформі X.

“Каліфорнія готова до бою”, ‒ додав Ньюсом.

Голова ради Федерального резерву США Джером Паувелл став першим державним службовцем у Вашингтоні, який публічно заявив про намір опиратися впливу обраного президента Дональда Трампа та боротися за збереження незалежності своєї інституції.

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