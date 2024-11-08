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В Амстердамі сталися сутички з пропалестинським демонстрантами перед футбольним матчем за участі ізраїльського клубу

Ізраїльський прем'єр Беньямін Нетаньягу відправляє у Нідерланди "рятувальні літаки" для вболівальників.

В Амстердамі сталися сутички з пропалестинським демонстрантами перед футбольним матчем за участі ізраїльського клубу
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу розпорядився сьогодні відправити два літаки до Нідерландів, щоб доставити додому футбольних уболівальників після жорстоких сутичок в Амстердамі, пише DW.

У ніч на четвер відбувся футбольний матч Ліги Європи між амстердамським "Аяксом" і тель-авівським "Маккабі". Перед матчем спалахнули сутички між пропалестинськими демонстрантами та нідерландською поліцією, яка повідомила про "напруженість" у кількох частинах міста напередодні матчу, який “Аякс” виграв із рахунком 5:0.

Перед цим правоохоронці заявили, що невідомі особи зірвали з фасаду палестинський прапор.

Поліція пізніше повідомила, що кілька сотень фанатів “Маккабі” зібралися на площі Дам. Спочатку планувалося, що пропалестинська демонстрація проти візиту ізраїльського футбольного клубу пройде біля стадіону, але міська влада перенесла її з міркувань безпеки.

Зіткнення відбулися, коли частина групи демонстрантів спробувала пробратися на стадіон. Їх зупинила поліція, яку закидали “важкими феєрверками”.

The Financial Times пише водночас, що вболівальники повідомили ізраїльським ЗМІ, що після гри вони зіткнулися з молодими арабами.

Після інциденту було затримано 57 людей.

Фото: EPA/UPG

Реакція Ізраїлю на інцидент

В ізраїльському уряді повідомили, що “два рятувальні літаки були направлені для негайної допомоги нашим громадянам”. 

“Жорстокі картини нападу на наших громадян в Амстердамі не залишаться поза увагою”, ‒ заявили в офісі очільника кабінету міністрів країни.

У пресрелізі зазначено, що прем'єр-міністр Нетаньягу сприймає жахливий інцидент з особливою серйозністю і вимагає від Амстердаму та сил безпеки вжити рішучих і швидких заходів проти учасників заворушень і забезпечення безпеки ізраїльтян.

Фото: EPA/UPG

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