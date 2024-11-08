Трамп здійснив перше призначення в ролі обраного президента

Дональд Трамп, який 20 січня 2025 року стане 47-им президентом Сполучених Штатів, ухвалив своє перше кадрове рішення в ролі обраного глави держави.

Як повідомляє Reuters, республіканець назвав ім'я керівника апарату Білого дому. Вірніше, керівниці - нею стане одна з двох голів його передвиборчої кампанії С'юзі Вайлз.

Вайлз вважають успішною менеджеркою, яка допомогла Трампу провести по-справжньому вдалу кампанію без відчутних провалів. Від неї очікують утвердження порядку та дисципліни в оточенні нового-старого президента: саме цих рис, як стверджують політологи, бракувало у Білому домі під час першого терміну республіканця. Через відсутність чіткого підходу Трамп у період з 2017 до 2021 року часто змінював керівників апарату.

Як стверджує штаб Трампа, С'юзі Вайлз стане першою жінкою на цій посаді в історії.