ЗМІ: Байден спробує востаннє проштовхнути мир на Близькому Сході

Агенція Reuters з посиланням на джерела у Вашингтоні стверджує, що перед завершення своєї президентської каденції Джо Байден спробує востаннє переконати Ізраїль та арабські країни підписати мирні угоди.

Проте зусилля демократа можуть бути марними, адже на Близькому Сході, схоже, він вже не матиме впливу після перемоги Дональда Трампа на виборах. Статус "кульгавої качки" (так на Заході називають політиків, які невдовзі втратять владу і вже не здатні на ефективні кроки - ред.) сприятиме тому, що лідери ігноруватимуть його заклики і відкладатимуть рішення до інавгурації Трампа.

В Ізраїлі новину про обрання республіканця зустріли однозначно позитивно: Трампа вважають прихильником намірів прем'єра Біньяміна Нетаньягу повністю знищити ХАМАС. В той же час в Лівані та Палестині поки обмежилися висловленням сподівань на "ведення політики, що відрізняється від попередньої адміністрації".