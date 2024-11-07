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Зеленський – на саміті в Угорщині: "Обійми з Путіним не допоможуть. Дехто з вас обіймається з ним уже 20 років, і стає гірше"

Президент звернувся до учасників зустрічі Європейської політичної спільноти. 

Зеленський – на саміті в Угорщині: "Обійми з Путіним не допоможуть. Дехто з вас обіймається з ним уже 20 років, і стає гірше"
Володимир Зеленський виступив на саміті Європейської політичної спільноти
Фото: Зеленський у Telegram

Президент України звернувся до саміту Європейської політичної спільноти, що проходить в Угорщині. Він наголосив, що концепція "мир завдяки силі", яка раніше доводила реалістичність та ефективність, зараз необхідна знову.

Володимир Зеленський сказав, що, хоч і мав вчора хорошу та продуктивну розмову з лідером президентських виборів Дональдом Трампом, "ми ще не можемо знати, якими будуть його конкретні дії". Президент додав, що з часу липневого саміту Європейської політичної спільноти відбулася ескалація війни: Північна Корея відправила свої війська вбивати європейців.

Також лунало багато розмов про необхідність піддатися Путіну і відступити, піти на поступки.

"І дехто з присутніх тут рішуче виступав за те, щоб Україна пішла на «поступки» перед Путіним. Це є неприйнятним для України та самогубством для всієї Європи. А що ж далі? Чи має Європа шукати прихильності Кім Чен Ина в надії, що він теж дасть Європі спокій? Жоден сильний лідер, завдяки якому була збудована об'єднана, сильна та мирна Європа, не міг би навіть уявити собі такого", – сказав він.

Зеленський вважає, що Росія почала не війну не тому, що хотіла більше території, а тому, що хотіла глобальної влади.

"Будапешт пам'ятає, який вигляд мають радянські танки. Українські міста не забудуть російські бомби. І так само, як Будапешт, кожне місто в Україні й усі наші країни заслуговують на безпеку та мир", – сказав він.

Президент наголосив, що Україні потрібна достатня кількість зброї, а не підтримка в переговорах.

"Обійми з Путіним не допоможуть. Дехто з вас обіймається з ним уже 20 років, і все стає тільки гірше. Він думає лише про війни й не зміниться. Тільки тиском можна його стримати", – сказав він.

Зеленський закликав європейських лідерів посилити тиск на Росію, зокрема позбавити її можливості фінансувати війну. 

  • Нинішній саміт Європейської політичної спільноти є п'ятим таким заходом. Цього разу лідерів європейських країн приймає Угорщина – країна, з якою Україна має непрості відносини через політику нинішнього уряду. Контакти голови уряду Угорщини Віктора Орбана з українським президентом Зеленським під час повномасштабної війни не були частими. Зеленський сказав, що на нинішній саміт прибув за запрошенням Орбана та президента Євроради Шарля Мішеля. 
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